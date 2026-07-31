SRBIJA JE PRVA U EVROPI PO RASTU! Vučić iz sela Vasilj kod Knjaževca poslao snažnu poruku: Stižu mašine, radimo puteve, a plate i penzije rastu!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u poseti jugoistoku Srbije, gde ga očekuje niz važnih aktivnosti i susreta sa građanima.

Vučić je najpre posetio mobilnu ambulantu u selu Vasilj u opštini Knjaževac.

Vučića su u selu Vasilj dočekali građani i meštani ovog sela, rukovodstvo opštine Knjaževac na čelu sa predsednikom opštine Knjaževac Milanom Đokićem.

Tu je bila i gospođa Zlata koja je ranije razgovarala sa Vučićem u selu Sastavak kada m uje rekla da u njihovo selo niko ne dolazi , da nemaju ambulantu i da niko nema da ih pregleda.

Od tada do danas, za kratko vreme sve se promenilo i ona nije krila radost i kako kaže, morala je lično da dođe kako bi se zahvalila.

- Za kratko vreme mnogo toga se promenilo, slušali ste sve što sam ja govorila - rekla je gospođa Zlata predsedniku i dodala:

- U ime građana Rgošta, Podvisa i Orešca, ja se u ime svih zahvaljujem za put koji ste napravili jer sada su nam bubrezi na mestu - rekla je ona u osmeh.

Vučića je dočekala masa ljudi u selu Vasilj.

Predsednik je najpre zahvalio meštanima na gostoprimstvu i istakao da je obišao teren kako bi video šta je sve neophodno uraditi u ovom kraju.

Da vam se zahvalim na gostoprimstvu, lepo je selo ali sam video šta moramo da uradimo. Lokalne ulice i to ćemo u naredna 3 dana već da izađemo sa mašinama i počnemo da radimo. Sagledao sam sve druge stvari, ima delovi puteva koji su dobri i koji su loši, naročito kod Čitluka. Da proširimo bankine tamo gde se ne vide ili gotovo da ne postoje. Možda za 3, 4 godine ćemo da uradimo brzu saobraćajnicu, Zaječar, Knjaževac, Svrljig, petlja Malča. Time ćemo mnogo stvari da rešimo. Daću sve od sebe da to krenemo da radimo 2028. godine - poručio je Vučić.

Govoreći o značaju preventivnih zdravstvenih pregleda i radu mobilnih ambulanti, predsednik je naglasio da se na ovaj način direktno čuvaju ljudski životi.

U 6 sela u koja smo išli uspeli smo da pronađemo neke od teških bolesti ljudi. Osam njih će biti spaseni. Bitno je da stariji muškarci i žene, pa i mlađi dođu na pregled. Ne plašite se, time spašavate sebe. Tako je najsigurnije za vas. Naš je posao da makar jednom u dva meseca dođe mobilna ambulanta i da vam ne bude teško da dođete na pregled - istakao je on.

Tokom obraćanja iz malog sela u opštini Knjaževac, Vučić je saopštio i sjajne vesti koje se tiču ekonomske snage naše zemlje na evropskom nivou.

Došao sam u ovo selo za koje ne verujem da je iko čuo, jer baš ovde hoću da saopštim, Srbija je u drugom kvartalu najbrže rasla u Evropi, ali u prvom polugodištu je prva u Evropi sa najvišom stopom rasta. 3,6 odsto smo rasli u drugom kvartalu. Ukupno 3,4 u prvom polugodištu. Jedino može da nas pretekne Irska - naglasio je predsednik.

Na kraju, Vučić je dodao da će ovakav ekonomski uspeh direktno uticati na standard svih građana, najavivši nove povoljnosti, pojeftinjenja i državnu pomoć.

Nismo to očekivali, ali kada imate najvišu nominalnu stopu rasta snažnije povećavate penzije i plate. I oni koji rade u javnom sektoru imaće značajno povećanje plata. Pomoći ćemo i poslodavcima. Od sutra ćete videti pojeftinjenje lekova, ona druga grupa lekova od 15. avgusta, a od 1. septembra do 15. septembra isplaćivaćemo podršku za penzionere, borce - zaključio je predsednik Vučić.

Vučić je zatim razgovarao sa građanima

On je upitao okupljene građane šta je potrebno da se uradi i pomogne.

Naveo je da je do sada na portal "Ko si, bre, ti" stiglo više od 12.000 prijava, a da je odgovoreno na oko 4.300.

- Hoću da uzmem iz Beograda i Novog Sada koje beskrajno volim i da damo drugim delovima Srbije.Jer se neverovatno brzo razvijaju. Videćete kada napravimo centralne ulice, za 3 do 5 dana su vam mašine ovde - rekao je Vučić.

Predsednik se tokom obraćanja osvrnuo i na ekonomske izazove, finansije i troškove koje država ima:

Ne može država sve da subvencioniše, ovde mora jer je ovde siromašan narod. Ko će da plati trošak mobilne apoteke, da li će to da se izrazi kroz cenu leka ili mora država? I dođemo do zaključka - država. Ne može - ne može država sve. Nama sada ide odlično. Čekam da vidim koliki su nam prihodi. I to svaki put čekam 15. i poslednjeg dana u mesecu. I kako da se radujem kad nam ode 20% akcize na naftu? Nestadoše pare. Zato što svi samo "daj država, daj država" - naglasio je predsednik Vučić.

Govoreći o globalnim prilikama i problemima na tržištu energenata, dodao je:

Nadam se da će ovo primirje u svetu da se produži. Ubi nas bukvalno. Dizel ne možete da kupite na tržištu. Nema dizela nigde - poručio je predsednik Vučić.

Predsednik se zatim slikao sa meštanima Vasilja, a dočekale u ga i žene iz udruženja penzionera kojima je on poručio:

- Ja bi samo još jednom da vas zamolim, kao Boga vas molim, kao svoju majku ili kao stariju sestru ili brata, molim vas da imate strpljenje i da se pregledate jer smo mnogo pomogli ljudima kod kojih smo pronašli ponešto, a nisu ni znali, nisu išli kod lekara redovno. Mi ćemo da dovodiom i ovu ambulantu, imae ovde sve , samo da budete strpljivi i onda da vam sačuvamo zdravlje, da još dugo možete i svojoj zemlji da služite i deci i unucima i supružnicima i sebi u krajnjoj liniji - poručio je Vučić.

Nakon Vasilja predsednik će obići i manifestaciju "Belmužijada" u Svrljigu.

Autor: D.S.