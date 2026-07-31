Vučić u Svrljigu najavio velike infrastrukturne projekte: Ovo je predivan kraj, moraćemo više da ulažemo

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u poseti jugoistoku Srbije, gde ga očekuje niz važnih aktivnosti i susreta sa građanima.

Vučić je danas bio u opštini Knjaževac, gde je obišao mobilnu ambulantu u selu Vasilj i razgovorao sa građanima. Vučić je nakon obilaska sela Vasilj u poseti manifestaciji "Belmužijada" u Svrljigu.

Vučića je dočekao veliki broj meštana, a sa njim u obilasku su i ministarka privrede Adrijana Mesarović, predsednik opštine Svrljig Miroslav Marković, kao i inicijator manifestacije, poslanik Milija Miletić.

19:22 Predsednik Vučić se obratio okupljenima

Predsednik Vučić je na početku poručio da je u Svrljig došao da razgovara sa narodom i čuje njihove probleme, istakavši da je najvažnije da se obezbede nova radna mesta kako ljudi ne bi napuštali svoja ognjišta.

- Za mene je važno da pronađemo jednog investitora koji će da zaposli 100, 150 žena. Da ljudi ne bi napuštali ognjište i imali budućnost. - kazao je Vučić.

Vučić je upitao meštane šta im je potrebno, na šta je dobio odgovor sportski centar i istakao da je to mnogo skupo, ali da će se raditi na tome.

- Sportska hala košta 2,5 miliona evra, a to Svrljig ne može sam da plati. Izgradiće je država, platiće država iz fondova. Državi će se to isplatiti jer brinemo o našem narodu - poručio je Vučić.

Govoreći o putnoj infrastrukturi i povezivanju ovog dela Srbije sa auto-putem, predsednik Vučić je najavio brzu saobraćajnicu.

- Mi ćemo ove godine da idemo na veliko povećanje penzija... Od sutra će najvažniji lekovi da budu jeftinije... Nisu stvarni nikada lake, nikada nisu, ali verujem da umete da prepoznate one koji se trude - rekao je Vučić.

18:50 - Predsednik Vučić je stigao u Svrljig, gde je dočekan ogromnim aplauzom. Prvo se slikao sa okupljenim narodom.

Tokom obilaska manifestacije "Belmužijada" u Svrljigu, predsednik Vučić na samom početku, pričao je sa dečakom koji je sa ocem prišao da pozdravi predsednika Srbije.

Vučić je obišao štandove, i razgovarao sa narodom. Predsednik Vučić je kupio šta mu se dopalo, te nastavio da ispunjava želje okupljenima i slika se sa njima.

Prišla mu je jedna Ruskinja i tražila da se pozdravi sa njim, ali i fotografiše.

- Hvala vam, predsedniče - zahvalila mu se ona na ruskom jeziku.

- Sve divno izgleda, svaka vam čast... Dobar dan, drago mi je da vas vidim - rekao je Vučić obilazeći štandove.

Vučić se našalio sa narodom rekavši da je jedini došao u sakou.

- Divno ste sve napravili. Hvala vam što se trudite - kazao je Vučić i dodao da je sve lepo i da svega ima.

Upitan kako mu se čini jug Srbije Vučić je rekao da je Svrljig jedna od nerazvijenih opština i da upravo gleda na koji način da pomogne.

- Ovde nedostaje i investitor i hala i mnogo ljudi odlazi u Niš, Knjaževac, Zaječar, moraćemo više da ulažemo - istakao je Vučić.

Kako je rekao, ovo je predivan kraj i čudesan, a ljudi su predivni.

- Mi moramo da ulažemo više, da prenosimo u druge delove iz Beograda i Novog Sada - kazao je Vučić.

Upitan o investitoru Vučić je rekao da je potrebno da tu dođe mali pogon.

- Veliki investitor, lagao bih kad bi rekao da je lako da dođe... Ovde je najbolje tekstil za fabriku za žene - ocenio je Vučić i istkao da će to biti urađeno.

VELIKA PROMENA ZA GRAĐANE

Upitan šta je mislio time što je najavio velike promene, Vučić kaže da je time što je rekao za sutra mislio na lekove.

- Prvi smo u Evropi trenutno, to nam obezbeđuje rast plata i penzija - ocenio je Vučuć.

Upitan je li odgovorna politika dovela do toga da budemo prvi u Evropi Vučić je istakao da takav rezultat ne pada sa neba.

- To je rezultat ogromnog rada i truda - kazao je Vučić.

Vučić je na poklon dobio majicu, za uspomenu.

- Acke, ceo Svrljig je uz tebe - rekao je jedan od meštana.

Belmužijada Jubilarna, 20. “Belmužijada” počinje danas u Svrljigu i trajaće do nedelje. Tokom tri dana manifestacije koja se održava u sportskom centru "Pastirište", posetioci će moći da prisustvuju tradicionalnom takmičenju u pripremi belmuža - čuvenog specijaliteta iz svrljiškog kraja, kao i nadmetanju u pravljenju domaćih pita i pogača. Posetioce očekuje i pastirski višeboj, izbor za najlepšu pastiricu i pastira, etno štandovi, izložbe domaće radinosti, ali i koncerti muzičkih zvezda. Manifestacija promoviše tradicionalni specijalitet ovog kraja - belmuž, jelo koje se priprema od mladog svrljiškog sira i kukuruznog brašna.

Autor: Pink.rs