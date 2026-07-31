'BITNO JE DA GLEDAMO KAKO ĆEMO IĆI NAPRED' Predsednik Vučić iz Kalne: Ogroman novac je ulagan u rušenje države

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa novinarima u mestu Kalna.

Vučić je rekao da je ovaj deo Srbije, kao i svaki predivan.

U razgovoru sa novinarima Vučić je rekao da je mnogo novca ulagano na mnogo strana.

- Ogroman novac je ulagan na više koloseka. Traženo je zbog KiM i nezavisne politike Srbije, da postoje oni koji će slabiti SNS. Nagrađivani su lažni tekstovi, to se gomilalo, pokušali su i kroz stalno rušenje kredibiliteta, kroz migratornu krizu, pa i u koroni jer im nije odgovaralo što smo samo mi imali sve četiri vakcine. Takvu nezavisnu politiku morate da rušite - rekao je Vučić i dodao:

Nađite ljude koji su niko, ali koji su toliko drski da za malo para prave probleme, posebno u manjim sredinama. Vi znate da je to došlo spolja. Nema velike filozofije. Ogroman novac je došao, bilo je veoma teško, pratili smo to i gledali, sada sve znamo. Pokušali su i vojsku da ruše, pokušali su i u policiji.

Vučić je rekao i da su mu neki koji znaju šta je uloženi rekli da je dobro da je sve to uspeo da preživi.

Kako je rekao, putevi su broj jedan, voda broj dva.

- Znamo da imamo i druge probleme, ovo su ljudima glavni problemi - naveo je Vučić.

Povodom licence Vučić kaže da je ovo produženje poslednji put i da sada mora da se čuje sa Mađarom i Putinom i da vidi šta može da se uradi.

- Za nas je bitno da gledamo kako ćemo ići napred. Bitno je da održimo nivo rasta do kraja godine, nadam se da ćemo sledeće godine ići i na 4 odsto. Ako bude tako, ode Srbija u nebesa - kazao je Vučić.

Vučić se osvrnuo i na sniženje cena lekova.

- Sutra ujutru kad uđeš u apoteku nije ti cena 184 nego 92 dinara hemomicina. Biće ovako kako sam ti ja rekao. Postoje samo dve stvari koje čoveku ne možete da oduzmete - njegovo znanje, ideju i njegova dela. Ja sam toliko ponosan, oni ne mogu da pregledaju za dva tri mandata šta sam ja sve uradio. A ne da to urade. Ja znam šta je država i kako država funkcioniše - naveo je Vučić.

Osvrnuo se i na situaciju sa Dunavom i rekao da ne bi valjalo da padne nivo još.

Vučić je rekao da u politici mora da se bude dovoljno ozbiljno i da sve pokazuju rezultati.

- LJudi glasaju za ozbiljnost, posvećenost i rad, a za to se ne dobijaju lajkovi - kazao je Vučić.

Vučić je potom dobio i vredan poklon, posebno izrađenu sliku.

Upitan kako je biti u njegovim cipelama Vučić kaže da nije lako, ali da je njemu jedino važno da brine o interesu Srbije.

- Mene interesuje da li sam uradio nešto dobro za svoj narod - kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, ako ne postoje oni kojima niste dobri, onda nikome niste dobri.

Autor: Pink.rs