Vučić: Uskoro u Srbiju stižu najnoviji inovativni lekovi za borbu protiv raka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da će u Srbiju uskoro stići najnoviji inovativni lekovi za borbu protiv raka za koje će država izdvojiti 100 miliona evra.

"To su inovativni lekovi, koji mogu da vam produže život i po tri, četiri godine. A ako ga uhvatite na početku, ako na početku napadnete bolest, oni leče. To su najnoviji inovativni lekovi, i to nas košta 100 miliona evra. Samo da imate u vidu", kazao je Vučić za Niš TV i precizirao da su u pitanju lekovi AstraZeneke.

Na pitanje koliki je trošak novih mera za smanjenje cena lekova, rekao je da je procenjeno da "država gubi na godišnjem nivou oko 30 miliona".

Istakao je da se trudi da popravi životni standard i da se pre svega brine o životima ljudi, njihovom zdravlju i da za manje novca mogu sebi sve da obezbede.

Vučić je najavio i da će ljudi koji rade u centrima za socijalni rad imati povećanje, kako kaže, veće od ostalih.

"Da li će biti za 1, 2 ili 3 odsto. Želim da im kažem da znam da rade jedan od najtežih poslova u Srbiji, da nikada niko na njih nije obraćao pažnju, da smo uvek grešili, da smo potcenjivali njihov rad", naveo je Vučić.

On je dodao da će da se makar tako pokaže pažnja.

"Da probamo da im posle toga popravljamo i druge uslove, uslove u kojima rade, i da možemo da imamo više ljudi koji žele tim poslom da se bave u budućnosti, pošto ćemo veoma, u veoma kratkom vremenu da imamo deficit takvih ljudi.

To su i vredni i osetljivi ljudi koji, kad kažem osetljivi, senzitivni za tuđe probleme, gledaju da ih razumeju, sa mnogo empatije", kazao je Vučić.

Autor: Pink.rs