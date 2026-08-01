Vojska Srbije obeležila krsnu slavu Svetog despota Stefana Visokog: Gašić prisustvovao liturgiji i svečanosti

Povodom obeležavanja krsne slave Vojske Srbije – Svetog despota Stefana Visokog, u Crkvi Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu danas je održana Sveta arhijerejska liturgija, kojoj je prisustvovao ministar odbrane Bratislav Gašić, nakon čega je u Domu Garde u Topčideru upriličena svečana slavska trpeza.

Tom prilikom, ministar Gašić čestitao je krsnu slavu načelniku Generalštaba generalu Milanu Mojsiloviću i svim pripadnicima Vojske Srbije. On je poručio da slava Vojske Srbije nije samo dan duhovnog sabranja, već i podsećanje na vrednosti koje je svojim životom i delom utemeljio despot Stefan Lazarević.

Pripadnicima Vojske Srbije poželeo je da, vođeni primerom svog nebeskog zaštitnika, nastave da svoju službu obavljaju profesionalno, časno i odgovorno, na ponos građana Srbije.

Domaćin slave, general Mojsilović uputio je čestitke pripadnicima Vojske Srbije i svim građanima koji slave Svetog despota Stefana. Ističući da je despot Stefan Lazarević trajni uzor srpskom vojniku, jer u njegovom liku sabrani stoje mudrost vojskovođe i viteška čast, on je ukazao da je naša dužnost da vrednosti koje su vekovima krasile srpskog vojnika — služenje otadžbini, hrabrost i čovečnost — čuvamo i prenosimo na nove generacije, istovremeno jačajući sposobnosti Vojske Srbije da odgovori svojoj ustavnoj ulozi.

Svetu arhijerejsku liturgiju služio je Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop lipljanski i vojni Dositej, uz sasluženje sveštenstva, koji je tom prilikom preneo blagoslov i pozdrave Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija.

U svojoj besedi episkop Dositej istakao je da je primer Svetog despota Stefana, koji nije bio samo ratnik već i čovek knjige i znanja, diplomata, zadužbinar i pesnik, dragocen za današnju Vojsku Srbije. On je poručio da vojska nije pozvana da bude sila radi sile već da bude čuvar mira, zaštitnik naroda, garant slobode i nezavisnosti države, a da takva služba zahteva ne samo znanje i obučenost, nego i čestitost, samodisciplinu, požrtvovanost i vernost zakletvi.

Vojska Srbije krsnu slavu obeležava od 2023. godine, nakon što je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve odlučio da patron – nebeski zaštitnik Vojske Srbije bude Sveti Stefan Visoki.

Autor: S.M.