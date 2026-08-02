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Skandal u Prištini! Bivši komandant OVK postavljen na čelo Komisije za nestala lica

Izvor: kosovo online, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Argon Ljimani, bivši komandant OVK, imenovan je za predsednika Komisije za nestala lica u Prištini. Tokom rata bio je komandant 124. brigade OVK, a 2020. godine svedočio je pred Specijalnim sudom u Hagu.

Argon Ljimani, bivši komandant OVK, imenovan je za predsednika Komisije za nestala lica u Prištini.

Ljimani se tokom sukoba na Kosovu i Metohiji priključio OVK, gde je imenovan za komandanta 124. brigade.

Godine 2020. svedočio je pred Specijalnim sudom u Hagu, a rad tog suda tada je ocenio kao, kako je naveo, "antialbanski".

Tom prilikom tvrdio je da je Srbija godinama iznosila, kako je rekao, neistinite tvrdnje, dok je istovremeno kritikovao institucije u Prištini zbog, prema njegovim rečima, nedovoljnog dokumentovanja ratnih zločina.

Zbog toga nije slučajno što su Srbi od zločinaca postali žrtve. Nosioci naših institucija, umesto da formiraju nadležna tela za prikupljanje činjenica i dokaza o srpskim zločinima, uglavnom su se bavili sopstvenim bogaćenjem - izjavio je tada Ljimani, prenosi Kosovo onlajn.

Njegovo imenovanje na čelo Komisije za nestala lica dolazi u trenutku kada pitanje nestalih i dalje predstavlja jedno od najosetljivijih pitanja u dijalogu Beograda i Prištine.

Autor: D.B.

#Argon Ljimani

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