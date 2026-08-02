ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI: Ovo nije samo fotografija sa UFC događaja - Ovo je poruka da Srbija postaje sve vidljivija na svetskoj sceni

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski ocenila je da značaj poruke predsednika SAD Donalda Trampa nije samo u transparentu koji je podelio, već u činjenici da je snimak iz Beograda dospeo do miliona ljudi širom sveta.

„Nije suština samo u transparentu, već u činjenici da je predsednik SAD Donald Tramp podelio snimak iz Beograda i tako skrenuo pažnju miliona ljudi na Srbiju“, rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da bi eventualna poseta američkog predsednika Beogradu predstavljala istorijski događaj.

„Ako bi usledila i njegova poseta Beogradu, to bi bio istorijski događaj. Poslednji aktuelni predsednik Sjedinjenih Američkih Država koji je posetio Beograd bio je Džimi Karter 1980. godine. Više od četiri decenije nijedan američki predsednik nije došao u Srbiju“, navela je ministarka.

Prema njenim rečima, takva poseta predstavljala bi veliku diplomatsku priliku za Srbiju.

„Po mom mišljenju, takva poseta bi predstavljala veliku diplomatsku priliku za Srbiju. Mogla bi da ojača našu poziciju u razgovorima o Kosovu i Metohiji, kao i da doprinese očuvanju političke samostalnosti Republike Srpske kroz snažniji međunarodni dijalog“, poručila je ona.

Đurđević Stamenkovski ocenila je da Srbija mora pažljivo da prati promene na globalnoj političkoj sceni.

„Svet se menja i geopolitičko klatno se polako pomera. Srbija treba mudro da prepozna te promene i da svaku priliku iskoristi za jačanje svog međunarodnog položaja, ekonomije i zaštitu svojih nacionalnih interesa“, navela je ministarka.

Kako je dodala, trenutni međunarodni procesi zahtevaju stabilnost i jedinstvo.

„Nije pitanje navijanja za bilo kog političara. Pitanje je da li umemo da prepoznamo trenutke koji mogu biti važni za budućnost zemlje. U susret raspletu na svetskom poligonu Srbija mora biti stabilna. I ujedinjena!“, zaključila je Milica Đurđević Stamenkovski.

Autor: D.B.