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"To ljudi što ćete vidite, nikada crninu nisu skinuli" Vučić: U Vukovskom niko nije ostao, svi su pobijeni

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/SRNA/Milomir Savić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi manastir Rmanj.

"Videćete sutra na Kupresu sela naša, videćete skretanje za Vukovsko, tamo je i spomenik za borce Republike Srpske i stradale civile. I to staraca što ćete videti, svi su u crnini, nikada crninu nisu skinuli. U Vukovskom niko nije ostao, sve je pobijeno, u Čipuljiću gde smo imali 4000 Srba, nema ih 30. Ali da budem iskren, ima takvih mesta gde su i oni živeli, a sada ih ima neuporedivo manje. Rat je doneo svima nesreću," rekao je Vučić.

Vučić obilazi manastari zajedno sa predsednikom SNSD Miloradom Dodikom, a dočekao ih je episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.

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Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

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