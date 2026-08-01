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Vučić najavio: Prekosutra idem za manastir Rmanj, Drvar, pa Mrkonjić Grad

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će već prekosutra posetiti manastir Rmanj, Drvar, a zatim i Mrkonjić Grad.

"Već prekosutra idem za manastir Rmanj, Drvar, Manjaču, pa onda (turistički centar) Balkanu, Mrkonjić Grad", rekao je Vučić tokom intervjua za TV Informer.

Predsednik će sutra nastaviti posetu jugoistoku Srbije i, kako je najavio, obići lokalnu apoteku u Kalni da bi se uverio da li su snižene cene jedne grupe lekova, kao što je najavljeno u okviru paketa novih ekonomskih mera za građane.

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Autor: Pink.rs

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