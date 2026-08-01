VUČIĆ I DODIK SUTRA U MARTIN BRODU: Poseta obnovljenom manastiru Rmanj koji čuva srpsku istoriju duže od pet vekova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće sutra zajedno sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokarata (SNSD) Miloradom Dodikom manastir Rmanj, gde će ih dočekati episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.

- Na Ilindan, 2. avgusta, u 14 časova, Njegovo Preosveštenstvo Episkop bihaćko-petrovački i rmanjski g. Sergije i Svetonikolajevska sveštena obitelj manastira Rmnja svečano će dočekati g. Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije - saopšteno je iz SPC.

Kako se navodi u saopštenju SPC, predsednik Vučić je svesrdnim zalaganjem učestvovao kako lično tako i preko Vlade Republike Srbije u velikoj istorijskoj obnovi manastira Rmnja koji je osveštan 2024. godine. Manastir Rmanj u Martin Brodu, posvećen Svetom Nikolaju Mirlikijskom, podignut je 1443. godine.

Tokom svoje burne istorije više puta je rušen i paljen, a krajem poslednjeg rata je devastiran, podseća RTRS.

Patrijarh srpski Porfirije u septembru 2024. godine osveštao je novoobnovljeni manastirski hram Svetog Nikolaja Čudotvorca. Manastir Rmanj nalazi se na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne, i više od 580 godina čuva od zaborava istoriju i kulturu srpskog naroda.

Autor: Iva Besarabić