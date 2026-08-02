EPISKOP SERGIJE VUČIĆU: Upisali ste se u istoriju manastira Rmanj

Episkop bihaćko-petrovački Sergije, koji je danas dočekao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika SNSD Milorada Dodika u manastiru Rmanj, zahvalio je danas predsedniku Srbije na podršci u obnovi tog manastira i istakao da je ta eparhija od ključnog značaja za opstanak Srba u Krajini.

Episkop Sergije poručio je i da obnova te svetinje ne bi bila moguća bez, kako je rekao, "bratske pomoći, razumevanja i podrške" predsednika Vučića.

- Stojite ovde danas među nama kao predsednik Srbije, ali i kao naš brat i istinski prijatelj, kao onaj koji razume naše potrebe, ali i našu nemoć. Zato ste se, pomažući Rmanj, upisali u njegovu istoriju koja vas neće zaboraviti i koja će i vas i nas spominjati čak i onda kada se naši koraci više ne budu čuli i kada utihnu naši glasovi. Istorija nepogrešivo pamti - rekao je episkop.

Govoreći o položaju Srba u zapadnom delu Krajine, episkop je naglasio da Srpska pravoslavna crkva nikada nije napustila svoj narod.

- Ostali smo izvan Srbije, ali Crkva nije niti će ikada ostaviti svoj narod i njegove svetinje. Ovo je prostor na kojem su naši preci živeli, stvarali i umirali i zato ćemo ostati da čuvamo Krajinu i njene svetinje za buduća pokoljenja - poručio je epsikop Sergije.

Istakao je da je snažna eparhija bihaćko-petrovačka preduslov opstanka srpskog naroda u ovom kraju, navodeći da se uz obnovu hramova i manastira, radi i na očuvanju istorijskog pamćenja kroz Centar za istoriju, tradiciju i duhovnost.

- Srpska pravoslavna crkva je od presudnog značaja za ljude koji žive ovde, ali i za sve one koji su iz ovih krajeva izbegli. Da nema Crkve i njenih hramova, mnogi ne bi imali gde da se vrate. Crkva povezuje raseljene Srbe sa njihovim zavičajem, a naši hramovi i grobovi čuvaju identitet i pamćenje našeg naroda - poručio je episkop.

Citirao je i Gavrila Principa koji je rekao: "Država je vaša, zemlja je naša".

Na kraju obraćanja uputio je poruku Vučiću i Dodiku da nastave da vode računa o Srbima koji žive van granica Srbije i Srpske.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je danas zajedno sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokarata (SNSD) Miloradom Dodikom u posetu manastiru Rmanj, gde ih je dočekao episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.

Patrijarh srpski Porfirije u septembru 2024. godine osveštao je novoobnovljeni manastirski hram Svetog Nikolaja Čudotvorca.

Autor: A.A.