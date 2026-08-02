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"Hrvati su ove četiri opštine tražili za sebe" Vučić: A ovde nikada nije bilo Hrvata!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/SRNA/Milomir Savić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokarata (SNSD) Miloradom Dodikom, u poseti je manastiru Rmanj, gde ih je dočekao episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.

Predsednik Vučić je sa domaćinima potom izašao u portu manastira, gde je vladika Sergije izlagao istorijat ove svetinje.

Naše je da pomažemo crkvu, ovde naš narod ne opstaje lako, kazao je predsednik.

- Hrvati su ove četiri opštine tražili za sebe, zato su dubinski uzeli da to pripadne livanjskom kantonu... A ovde nikada nije bilo Hrvata, manje od 1 procenta. To se zbivalo sve ranije, znaju to Srbi. Srbi su ovde snažni, kao i na Kosovu i Metohiji, gde se i danas suprotstavljaju teroru. I svet ćuti na stradanje pravoslavnih hrišćana, zato što su to sami zamesili 1999, 2006. i 2008. godine. Ničija, pa ni ovih što nam terorišu narod na Kosovu, nije do zore gorela - istakao je on.

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Važno je da mi ekonomski jačamo i da se zapošljavamo, ne trebaju nam ratovi, mi ćemo to pameću i novcem da vratimo, istakao je Vučić.

Predsednik ističe da je sramota da neko govori loše o vladikama i patrijarhu, i dodaje da nažalost takvih ljudi ima.

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'NE POSTOJE SRBIJANCI, BOSANSKI ILI HRVATSKI SRBI - MI SMO SVI SRBI' Predsednik Vučić i Dodik u poseti manastiru Rmanj

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

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