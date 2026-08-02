Dragović prihvatio poziv Ane Brnabić: Počinje razbijanje paklene hobotnice od 80 stranih organizacija (FOTO)

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić uputila je zvaničan poziv lideru "Srpskih suverenista" Vukši Dragoviću da u utorak dođe na razgovor u njen kabinet povodom skandaloznih saznanja o delovanju nevladinih organizacija u Srbiji.

Dragović je poziv Ane Brnabić odmah prihvatio, čime se otvara direktan obračun države sa stranim agentima koji godinama potkopavaju stabilnost zemlje.

Ovaj hitan sastanak u Narodnoj skupštini dolazi nakon što je Dragović, gostujući u emisiji "Danas na RT Balkan", do detalja ogolio kako u našoj zemlji funkcioniše razgranata hobotnica od oko 80 stranih NVO.

On je objavio objedinjeni spisak ovih organizacija i njihovih finansijera, naglasivši da je njegov jedini motiv bio da spreči da ove "ekipe" pod plaštom "ljudskih prava" i "demokratije" ponovo prevare narod Srbije i finansiraju takozvanu obojenu revoluciju.

Pozvan sam na razgovor u kabinet predsednice Narodne skupštine, @anabrnabic, u vezi sa nevladinim organizacijama, u utorak.



Prihvatio sam poziv. — Vukša Dragović (@NaStraniNaroda) 02. август 2026.

Dragović je tada bez dlake na jeziku objasnio po kom tačno, uvek istom obrascu ove organizacije deluju na terenu:

- Svaki put je isti obrazac ponašanja. Mi se okupimo da se borimo za nešto ili protiv nečega, a onda oni u svojim medijima profilišu ljude koje oni žele. Ne dozvoljavaju nikome sa strane da se pojavi. Kada protest dođe pri kraju, ti ljudi koje su oni profilisali zauzimaju protest, iako najčešće nisu ni učestvovali u njemu! U opozicionim medijima ne postoji niko ko nije povezan sa NVO - razotkrio je Dragović tada.

Prihvatanjem poziva za razgovor u kabinetu predsednice Skupštine, Dragović i državne institucije otvaraju novo poglavlje u borbi protiv političkog mešanja iz inostranstva. Očekuje se da sastanak u utorak donese konkretne korake u razbijanju ove finansijske mreže.

Autor: A.A.