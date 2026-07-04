BRNABIĆ RASKRINKALA BLOKADERE: 'Sloboda medija', ukoliko oni pobede, značiće gašenje svih medija koji im se ne sviđaju

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na društvenoj mreži X povodom najnovijih skandaloznih pretnji koje su stigle iz Stranke slobode i pravde, a u kojima se otvoreno najavljuje gašenje medija.

- "Sloboda medija", ukoliko blokaderi pobede, značiće gašenje svih medija koji im se ne sviđaju. A šta je novo u odnosu na to kako su vodili Srbiju do 2012. godine? Ništa. Sve isto. Njihov program "Srbija posle Vučića" se jednostavno da objasniti - biće ista kao Srbija pre Vučića @avucic - napisala je Brnabić i dodala:

"Sloboda medija", ukoliko blokaderi pobede, značiće gašenje svih medija koji im se ne sviđaju. A šta je novo u odnosu na to kako su vodili Srbiju do 2012. godine? Ništa. Sve isto. Njihov program "Srbija posle Vučića" se jednostavno da objasniti - biće ista kao Srbija pre Vučića… https://t.co/iwQkfXXsPD — Ana Brnabic (@anabrnabic) 04. јул 2026.

Oni bogatiji, narod siromašniji. Mediji okupirani. Fabrike zatvorene. Putevi i pruge se više ne grade. NATO nije bombardovao Srbiju, već je "intervenisao". Oluja nije zločin, već mi moramo da se izvinjavamo što su morali da se muče da etnički očiste Hrvatsku od Srba. Dakle, sve bi isto radili kao što su radili do 2012. Makar imaju plan i program.

Autor: Pink.rs