'IZBORI SU IM NAČIN DA SE DOPUMPAJU' Brnabić odgovorila Pogačaru: Ne traže oni izbore radi demokratije, već kako bi pozivali na građanske sukobe

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na objavu blokdera Mirana Pogačara na društvenoj mreži Iks, povodom lokalnih izbora u Srbiji.

Ona je istakla da blokaderi "traže izbore kako bi pozivali na građanske sukobe".

Kao što smo uvek i govorili - ne traže oni izbore radi demokratije, već kako bi pozivali na građanske sukobe. Njima su izbori način da se dopumpaju, a ne da čuju volju građana. https://t.co/7owr0BempC — Ana Brnabic (@anabrnabic) 29. март 2026.

Autor: Jovana Nerić