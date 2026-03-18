'U VAŠE VREME SU NOVINARI UBIJANI, GAŠENI SU NEPOSLUŠNI MEDIJI' Brnabić odgovorila Borku Stefanoviću: Niko ne želi da se vrati vreme kad ste vi vodili Srbiju

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je na društvenoj mreži X Borku Stefanoviću o slobodi medija u Srbiji, podsećajući na nasilje prema novinarima iz prošlosti.

- Ograničavanje slobode medija je svakako tema o kojoj vi iz bivše vlasti možete mnogo da kažete. Teško da neko ima više iskustva. U to vreme su novinari ubijani, na njih su bacane bombe, elektronski mediji su gašeni ako nisu bili poslušni, urednici štampanih medija su privođeni ukoliko nisu hteli da otkriju svoje izvore, a sami mediji su ili gašeni ili reketirani kako bi ih preuzeo neko od medijskih tajkuna iz vlasti. Ja sam, sa druge strane, pričala o standardima — profesionalnim, etičkim, kao i pravilima - navela je Brnabić i dodala:

Razumem da taj deo svi vi koji ste vladali do 2012. ne možete da razumete. Standardima koji bi regulisali da u medijima ne možete da ismevate dete, da ne možete da pozivate na ubistvo predsednika države ili članova njegove porodice, ili bilo koga drugog, standardima koji bi regulisali da ne možete da kažete da su protesti mirni, samo se već pola sata pale prostorije neke političke stranke. Kad nemate takve standarde, onda imate medije koji slobodno šire mržnju, podele, pozivaju i inspirišu na nasilje. A to je anarhija. Kako god bilo, niko ne želi da se vrati vreme kad ste vi vodili Srbiju. A sramotu tog vremena vi jednostavno ne možete da sperete sa sebe.
ŠTA JE TAČNO PROBLEM SA SLOBODOM MEDIJA U SRBIJI?! Brnabić: O predsedniku Vučiću nema šta nisu rekli- da je đavo i Lucifer... Sve sam to pitala Martu

