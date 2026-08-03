ALARM ZBOG REKORDNIH VRUĆINA I NISKOG VODOSTAJA DUNAVA! Danas vanredna sednica, oglasio se Macut: Premijer hitno traži štednju struje narednih 10 DANA

Premijer prof. dr Đuro Macut najavio je da će danas biti održana vanredna sednica Štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji i uputio apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana.

"Tema jeste vodostaj, odnosno visoke temperature. Usled toga je i vodostaj nizak, ali pored toga su ugrožena, zapravo, i proizvodnja električne energije. Ona je stabilna za sada, ali je na niskom nivou, i mi imamo potrebu da apelujemo na naše sugrađane da smanje upotrebu velikih potrošača električne energije, klima uređaja, individualno u svojim domovima", rekao je Macut novinarima u nedelju posle otvaranja kampa "Srbija te zove".

Prema njegovim rečima, smanjenjem upotrebe velikih potrošača električne energije, smanjiće se potrebe uzimanja rezervi koje Srbija ima zahvaljujući hidroelektrani na Dunavu, odnosno da se one ne koriste van svojih kapaciteta koje su moguće.

Apel na smanjenje struje narednih 10 dana

"Apel je da smanjimo potrošnju električne energije. Ovaj apel će trajati narednih desetak dana, jer se toplotni talas očekuje u narednih 10 dana", kazao je Macut.

Ukazao je da su zemlje u okruženju već preduzele i mnogo drastičnije mere, među kojima Mađarska i Rumunija.



"Mi za sada nemamo takav udar, ali ćemo sutra na kriznom štabu razmotriti sve što je bitno i doneti jasne preporuke i instrukcije našim javnim preduzećima šta i kako dalje u narednih desetak dana do dve nedelje", rekao je Macut.

Ministarka za rudarstvo i energetiku Dubravka Đedović Handanović izjavila je prethodno u nedelju da je zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap 1 na 20 odsto kapaciteta, dodajući da su svi zaposleni u energetskom sektoru posvećeni tome da se prebrodi situacija sa sušom, i apelovala je na građane da racionalno koriste električnu energiju.

"Situacija ostaje izazovna kada je vodostaj Dunava u pitanju. Međutim, mi smo već ceo maj, jun i jul videli najnižu proizvodnju na hidroelektranama u Đerdapu od kada je ona puštena u rad, što svakako nije dobra vest. Đerdap 1 je na 20 odsto proizvodnje, Đerdap 2 na 30 odsto. Dotoci su najniži, odnosno 1.500 kubika u sekundi; bili su na tom nivou 2003, poslednji put pre toga 1985. To sve govori o jednoj vanrednoj situaciji koja apsolutno mora da se prati i da ostanu svi zaposleni u energetskom sektoru posvećeni da prebrodimo ovaj izazovan sušan period, ali i velike vrućine", rekla je Đedović Handanović.

Sa druge strane, dodaje ona, situacija na hidroelektranama na Drini je nešto bolja - dotoci su ispod proseka, ali su iznad biološkog minimuma.

Autor: D.B.