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Jovanov o objavi Marka Rubija: Biće zanimljivo ko će od poslanika prvi da objašnjava da nije baš tako mislio!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković ||

Šef poslaničke grupe SNS, Milenko Jovanov, reagovao je na objavu Marka Rubija u kojoj stoji da neće biti američkih viza za one koji kritikuju Izrael.

Jovanov je poručio je da će sada biti "zanimljivo videti ko će od poslanika prvi da objašnjava da nije baš tako mislio", aludirajući na njihove ranije izjave opozicije.

"Možda mogu kao olakšavajuću okolnost da navedu da o Srbiji govore još gore nego o Izraelu. U svakom slučaju, niko od nas neće dostavljati ambasadi Sjedinjenih Država transkripte njihovih govora, niti tražiti sankcije za njih", napisao je Jovanov na Iksu.

Autor: A.A.

#Milenko Jovanov

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