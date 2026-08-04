'HVALA VLADI CRNE GORE, OVO NIJE KRAJ, VEĆ TEK POČETAK' Vučić o sramnoj odluci Podgorice, šalju delegaciju u Knin da slave sa Hrvatima!

Opredeljenje Srbije je da doprinosimo miru, da čuvamo mir, da mir radi za Srbe, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić iz Čipuljića.

Vučić je rekao da ne sme o svemu što je u planu da govori, i da ne mora o svemu da upoznaje javnost.

- Ono što je opredeljenje Srbije je da doprinosimo miru, da čuvamo mir, i što sam naglasio, to je da mir radi za Srbe. Mir je nekada radio za druge, danas radi za nas. Mir je cilj broj jedan - rekao je Vučić.

Vučić dodaje da narod u Republici Srpskoj mora da vidi da pripadamo istom narodu, i da niko ne može da nam oduzme nacionalno jedinstvo.

- Da učimo iz istih udžbenika, da čuvamo svoj srpski jezik. Situacija nije ružičasta, na stranu što u federaciji Srbi žive mnogo teže, a strasti su još uvek visoke i izražene i 31. godinu posle ratnog sukoba, i to je zahvaljujući svima onima koji kroz priču o sebi kao žrtvu potenciraju krivicu drugog, obično srpskog naroda - kazao je predsednik.

Zahvalio se svima koji su došli da ga posete u rodnoj kući.

- Bilo je neočekivano mnogo ljudi, to nije lako u ovim uslovima. I hvala posebno ovima koji nikada nisu živeli u Čipuljiću, do okončanja rata, koji su zbog mog dolaska, prekoputa nas, okačili ratne zastave BiH, da pokažu da je ovo njihov plen, koliko su valjda opasni, a trebalo bi valjda da se tresem od straha i napustim ognjište ovog trenutka - kazao je Vučić.

Dodaje da smo mi jedini bili spremni da pognemo glavu pred tuđim žrtvama, i da niko drugi nije to uradio za srpske žrtve.

- Mi od te politike ne smemo da odustajemo, moramo pokazivati pijetet prema tuđim žrtvama, ali za razliku od onog vremena gde smo se izvinjavali što su nam ljude ubijali, danas je vreme da o tome otvoreno govorimo, ne samo da se ne stidimo već i da odajemo poštovanje našim žrtvama. Ne da se svetimo i idemo u nove sukobe... Ako mi nećemo sebi da ukažemo poštovanje, neće nam ga niko ukazati. Ćutali smo na najbestijalnije laži tipa neki su heroji, mnogo su hrabri, a Srbi su kukavice zato što smo mi otišli na traktorima. Samo vam to nikada nisu rekli da to nisu uradili oni, već sa Amerikancima i Evropljanima, sa čitavom zapadnom velesilom protiv jednog siromašnog naroda koji je ostao čak i bez podrške u Beogradu - naglasio je predsednik.

Dodaje da je naša snaga odvraćajući faktor, i da vreme radi za nas.

- Razlika u snazi između nas i drugih je sve veća. Mi smo zaostajali, hrvatska vojska je bila mnogo jača od naše vojske, danas više nije. Razlika se neće smanjivati, govorim o našoj prednosti, zato da se mi posvetimo radu i ekonomiji, daljoj reindustralizaciji zemlje, ulaganjima u AI. A ovo gledam sada pošto su okačili jutros, kada sam izašao u šest sati, zato ne mogu da skinem pogled sa ratne zastave BiH - rekao je Vučić.

O činjenici da Crna Gora šalje delegaciju na hrvatsku proslavu u Kninu, predsednik kaže da Vlada Crne Gore učestvuje u radosti u proslavi zločina.

- U pobedničkoj akciji Oluja slavi zajedno sa Hrvatima, a nikoga vlada Crne Gore nije poslala na obeležavanje sećanja na stradale Srbe u Mrkonjić gradu. Hvala Vladi Crne Gore. Ovo nije kraj, ovo je tek početak takvih odluka, i tu se stvari neće promeniti. Srbi su naivno poverovali da su 2020. godine doneli promene u odnosu prema srpskom narodu, a stvari će biti sve lošije - istakao je predsednik.

Autor: A.A.