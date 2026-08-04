'NEĆU DA SE PRAVDAM ŠTO SAM DOŠAO NA OGNJIŠTE SVOJIH PREDAKA' Vučić poručio: Sve rade ne bi li uništili jedinostvo Srba! Ne mogu da podnesu to što ih se ne plašim

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je za Informer TV iz Republike Srpske, gde se nalazi u višednevnoj poseti.

O provokaciji sa ratnim zastavama BiH koje su okačene blizu njegove kuće u Čipuljiću, Vučić ističe da već 12 godina vode kampanju protiv njega.

- Nemam kome da se pravdam što sam došao na ognjište svojih predaka, i neću to da radim. A što se tiče ratnih zastava, nikada ih nije bilo toliko u Čipuljiću, nikada nisu ni živeli u Čipuljiću. Sa najvećim brojem ljudi koji su prošli pored kuće sam se pozdravio na najlepši način, ali postoje neki ljudi koji još žive u ratnim vremenima, i da dočekaju drugo poluvreme. Što je uvek loše, pre svega za njih... Za mene je bilo važno da pokažem da se nikada nećemo odreći svojih korena i srpskog roda, ma koliko teško bilo danas biti Srbin u Čipuljiću i Bugojnu - istakao je on.

Dodaje da su počeli da izmišljaju priče o nekakvih Vučićevim snagama, i ističe da je to notorna laž.

- Ja sam tu sa momcima i devojkama iz Federacije i Srpske, to je bilo do njih nešto, o nadležnostima. A moji momci su tu, sve prijavljeno, nikakav problem nismo imali. A gori od tih politikanata su mi ovi jadnici iz Srbije, koji prvi lete da idu protiv svog naroda i predsednika. To je mentalitet kmetske duše, rajinski mentalitet - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da nije fasciniran ratnim zastavama BiH, ali da će uvek da voli Čipuljić i Bugojno.

- Gospođa Zubac mi je poklonila knjigu u kojoj piše da je Bugojno mesto gde su nekada živeli i Srbi. Više Srba nema. Samo ono što ste videli juče u mom dvorištu - kazao je on.

Vučić kaže da je sa Andrijom Mandićem poslednji put razgovarao pre 2 meseca, i kaže da ne zna o čemu bi sa njim sada razgovarao.

- A zahvalan sam Milanu Kneževiću i Milunu Zogoviću koji su došli u Mrkonjić grad, za razliku od predstavnika Vlade CG koji će da se vesele u Kninu, srpskom stradanju - istakao je on.

Kaže da se mi nećemo odreći svog roda zarad evropske budućnosti.

- Videli ste pre neki dan na Petrovačkoj cesti, gde su Darinka Drča i unuk od šest godina, i veliki broj porodica stradali, važniji su nam ti ljudi i njihove porodice nego bilo kakve birokratske procedure. Istina i čast, kao i bruka, traju doveka. Da umrete možete samo jednom - naglasio je predsednik.

On je zamolio građane Crne Gore, posebno Srbe, da dobro gledaju ko šta i kako čini u interesu svog naroda, a ko protiv.

Istakao je da naš narod u Srpskoj najviše voli Srbiju.

- Inače, pokušali su juče da uhapse jednog momka koji je podigao tri prsta u mom dvorištu, ali moji momci su to sprečili. To i u Hrvatskoj rade, to i ovde valjda vide kao neku provokaciju. A što se tiče Crne Gore očekujem da bude još mnogo mnogo gore, da se ponašaju još gore i učine mnogo stvari protiv srpskog naroda i srpske države. Čitava evropska agenda im se zasniva na antisrpstvu, i važno je da to ljudi vide - rekao je on.

O pisanju N1 da su zločini u Oluji odgovornost svih, Vučić je rekao da oni nikada nisu bili srpski medij.

- To je direktno delovanje protiv interesa srpskog naroda od samog početka. Falsifikat je uvek gori od originala. Oni koji su služili u hrvatskim medijim da pronose njihovu propagandu, oni su uvek to radili na bestijalniji način od onih koji su originalno osmišljavali. To su tražili od nas, da se izvinjavamo zato što su nas ubijali. Proterali su stotine hiljada ljudi i ubijali. Bili su u zaštićenim zonama, a američki ambasador se popeo na tenk da pokaže ko je bio tata operacije. Četiri godine nisu mogli ništa. Imali su kristalne noći po gradovima, krem srpskog naroda su počistili, a onda ostavili lažnu elitu spremnu da služi hrvatskoj eliti, kao što ste imali generala Uzelca, goreg ustaše od najgorih Hrvata - rekao je predsednik.

Dodaje da možda nije objektivan, posebno posle strašnih zločina posle njegove porodice u ratovima, ali da je važan mir i da imamo dobre odnose.

- Ali ne onako kako su oni zamislili, da mi terciramo i slušamo njih. Mi nismo narod slugu, već ponosnih ljudi. Ja da se hvalim da mi je najveća želja, pa da kažem da slušam Severinu kada ustanem, da bih imao publicitet u zagrebačkoj štampi, ja za to pet para ne dajem. Kada nisu imali juče ništa da nađu iz Čipuljića, onda su morali da izmisle nešto peto ili deseto. Ne mogu da podnesu to što ih se ne plašim i brinem o interesima Srba - istakao je on, i dodao da su mnoge laži ovom posetom pale u vodu.

- Šta bi sa Sarajevo safarijem. Evo ja došao na njihovu teritoriju, što me nisu uhapsili - zapitao je on.

Kaže da nije došao nikome da se pokorava, već da je došao u svoju kuću.

- Da mi oni govore da to nije naše, a bilo naše od Prvog svetskog rata, to je malo teže. Kada ni na 50 kilometara nisu živeli od mesta gde su oni živeli. Znate da su mog dedu odveli u njegovom kamionu. Srpskim kamionom vozili Srbe da ih pobiju - kazao je predsednik.

Predsednik je istakao da je od svojih momaka saznao da je bilo pitanje da li će SAJ Republike Srpske ući, pa su ušli na deo teritorije Federacije.

- Inače su svi naši momci iz Srbije ušli prijavljeni sve normalno. Inače ovi momci iz Federacije su profesionalno uradili svoj posao, vrlo dobro. Srbi uvek moraju za nešto da im budu krivi - rekao je on.

Na optužbe da sebi pravi rijaliti u Bugojnu zbog rejtinga, Vučić ironično kaže da je propao na izborima načisto.

- U dva istraživanja, Crte i Đorđa Vukadinovića su pokazali da i pojedinačno pobeđuju - rekao je on.

Kaže da je uvek bila opasnost od podele srpstva i pričama o policentričnosti, i kaže da su stranci pronalazili sluge u srpskom narodu.

- I to su uvek predstavljali kao vrhunski patriotski čin, i što vam jače viču da je neko izdajnik, znajte da taj u malom mozgu ima u podsvesti, da je on taj ko radi protiv Srbije, i zato viču. Onda su pravili podgoričke, trebinjske, sarajevske, banjalučke, prištinske krugove, sve ne bi li uništili jedinstvo Srba. Ima tu i odgovornosti Beograda, koji mora pažljivo da sluša sve, ali sa druge strane uvek znajte, kao što su radili 1974. promenom Ustava, da kad god krenu sa tim pričama, tuđi interesi su iza toga. Kao sa crkvom u Crnoj Gori, uvek se kriju iza toga - kazao je predsednik.

Podsetio je da prvi put kada neka srpska lista ne bude imala unisonost, neće dve godine proći i nećemo imati Srba na KiM, rekao je on.

- Pogledajte kako neki agenturni mediji iz Kosovske Mitrovice kažu "usput" se Vučić setio Kosova. A oni direktno rade za novac na rušenju srpske države na Kosovu i Metohiji. Ali istovremeno drže pridike patriotske. Tako je bilo i u Crnoj Gori. A u Republici Srpskoj su uvek držali čvrstu poziciju po svim pitanjima, i hvala im na tome. Uvek su bili uz Srbiju, kao što se podrazumeva - kazao je predsednik.

Naglasio je da nas velike sile nikada neće ostaviti na miru, i da smo morali ustave da menjamo zbog njih još u 19. veku.

- Šta smo mogli da uradimo? Nikada nas neće ostaviti na miru, njihovi su interesi da uvek snaže male protiv Srba, da bi nas držali na uzici. Naš je interes mir, zato sam to rekao, ne zato što smo slabi, već zato što smo značajno jači. A mi nećemo da ulazimo u sukobe, zato što mir radi za nas, brže se razvijamo i napredujemo, i na kraju mi sa tim ljudima moramo da živimo. I da gradimo sa tim ljudima prijateljstvo, ma koliko oni to ne želeli. Ali ne smemo odustajati od vitalnih nacionalnih ciljeva, i po tom pitanju moramo biti nepokolebljivi - kazao je on.

Vučić je ponovio da nema ništa da priča sa predstavnicima Vlade koja šalje delegaciju na proslavu ubijanja Srba u Kninu.

Dodao je da se ne plaši izbora, i da će ponosno stajati i ako izgubi.

- Da se sklanjam i bežim neću nikada. Ni zatvora se nisam plašio, i kada sam štitio ljude od toga da ih spakuju u vreću i šalju u Hag. Ne plašim ih se danas, neću ni sutra. Ukrao nisam ništa, nemam ni račune ni vile, verno sam služio svom narodu. Ljudi se ovde plaše zato što vide ko njih oseća kao svoje, imaju te emocije i znaju to da prepoznaju, ja sam im na toj podršci zahvalan, ali to je život. Oni su sada po istraživanjima značajno ispred, mi ćemo se boriti do kraja svakako - rekao je on.

- Oni navode brojku od 130.000. Oni imaju, pitajte Anu Brnović, u istom vremenskom periodu preko 705. 000 su upisali. Preko 750.000, ili čak 800. 000, nemojte me držati za reč. Tih "novih državljana". To vam znači po godinu dana da svake godine, u poslednjih 10 godina, nekih 13. 000-15.000 je upisivano, što je apsolutno ništa. Prirodni procesi, i to dobri procesi za Srbiju. A oni su ih upisivali, bogami, po 110.000 godišnje. Je l' to bio razlog za krađu izbora? Jesmo ih nekad zbog toga optužili? Jesmo zbog toga vodili kampanju protiv Republike Srpske, bilo koga? Kad tražite opravdanje, krivca uvek u nekom drugom, a ne u svom neradu i svojoj nesposobnosti, onda je problem u vama. Mi da krademo nećemo. Oni uvek pričaju o krađi. Svako se kreće u krugu sopstvene pokvarenosti i onoga što sam zamišlja. To je autoprojekcija. Znaju da su lopovi, i lopov uvek zamišlja da je onaj drugi gori lopov od njega. Jer on ne može da zamisli da je neko pošten čovek.

Vučić je upitan i da prokomentariše to što su studenti blokaderi objavili da su se registrovali kao studentska lista u Agenciji za privredne registre.

- Zanimljivo je što su sedište prijavili na adresi jednog privatnog stana na Novom Beogradu, a to je učinio Petar Živković, sin bivšeg policijskog generala Bogoljuba Živkovića. On, on, on bio lopov i u MUP-u, i svi znali za njegove korupcionaške afere i za sve drugo. Naučili već da uzmu pare. Gde će pare da ležu? To je suština. Gde će pare da legnu, i to je to. A što bih se ja mešao u njih? Neka oni sad određuju ko će od njih da uzima pare. Velike su pare u pitanju kad uđete u Skupštinu. To je od 300, 400, 500, 600 hiljada mesečno ako dobijete mnogo poslanika, tako da... I sad će borba oko para. Sad ćete da vidite njihovu pravu prirodu. Ranije su kupovali ono za brojanje para, sad kupuju za kasice-prasice, i to je to. To je suština. Uvek su im pare u pitanju.

- Direktor Telekoma Lučić, nakon posete Americi, rekao je da bi Srbija mogla postati centar razvoja veštačke inteligencije za celu Evropu, i to zahvaljujući odličnim geopolitičkim odnosima koje razvijamo na raznim stranama. Pa, koliko je to realno i koliko bi to donelo dodatnog zamaha? Ne znam šta možemo. Donelo bi, ali nije realno da mi budemo centar za šta hoćete. Borićemo se da ne zaostajemo mnogo za najrazvijenijim zemljama u svetu, da ih pratimo koliko možemo, ali suviše smo mi mali i nemamo dovoljno ljudskih resursa da bismo to mogli da se poredimo sa najmoćnijim zemljama Evrope. Ali da li smo najbolji u regionu, u to nema nikakve sumnje.

Autor: Iva Besarabić