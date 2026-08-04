AKTUELNO

Politika

'NE PLAŠIM SE IZBORA' Vučić: Da im se sklanjam i bežim, zapamtite moje reči, neću nikada

Izvor: Novosti, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći za Informer TV iz Republike Srpske, rekao šta misli o predstojećim izborima.

Dodao je da se ne plaši izbora, i da će ponosno stajati i prkositi ako izgubi.

- Da im se sklanjam i bežim, zapamtite moje reči, neću nikada. Ni zatvora se nisam plašio, i kada sam štitio ljude od toga da ih spakuju u vreću i šalju u Hag. Ne plašim ih se danas, neću ni sutra. Ukrao nisam ništa, nemam ni račune ni vile, radio sam pošteno i verno sam služio svom narodu. Ljudi se ovde plaše zato što vide ko njih oseća kao svoje, imaju te emocije i znaju to da prepoznaju možda i najbolje, ja sam im na toj podršci zahvalan, ali to je život. Oni su sada po istraživanjima značajno ispred, i imaju prednost, mi ćemo se boriti do kraja svakako - rekao je on.

Autor: D.B.

#Aleksandar Vučić

#BEZANJE

#reči

#sklanjanje

POVEZANE VESTI

Politika

'NEĆU DA SE PRAVDAM ŠTO SAM DOŠAO NA OGNJIŠTE SVOJIH PREDAKA' Vučić poručio: Sve rade ne bi li uništili jedinostvo Srba! Ne mogu da podnesu to što ih

Politika

'HOĆEMO DA ULOŽIMO U ZNANJE ALI DA TI LJUDI OSTANU U SRBIJI': Vučić će tražiti da naših 300-400 najpametnijih učenika idu u Kinu na obuku

Politika

'NAROD JE VIDEO KO GOVORI ISTINU' Vučić o protestima opozicije: Ne možete na silu da radite nešto - to ljudi vide

Politika

'JA SAM UVEK SPREMAN DA PRIMIM STUDENTE' Vučić poručio - Pozivam ih da razgovaramo, oni moraju da imaju odgovornost

Politika

Što ih je manje organizacija im je sve bolja! Predsednik Vučić otkrio: Dokaza za obojenu revoluciju ima mnogo

Politika

'SITUACIJA IZMIČE KONTROLI' Vučić za Pink: Plašim se da sve vodi sukobu još većih razmera