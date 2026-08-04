'SAMO ZAHVALJUJUĆI REPUBLICI SRPSKOJ BOSNA I HERCEGOVINA NIJE PRIZNALA KOSOVO' Vučić za TV Pink: U Sarajevu i Mostaru bi jedva dočekali da to urade!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u ekskluzivnom intervjuu za televiziju Pink, govori o najvažnijim temama iz zemlje i sveta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da su se interesi velikih sila oduvek prelamali i lomili na Balkanu.

Predsednik Vučić je poručio da se nada sa su ljudi videli posvećenost tokom obilaska mesta u Republici Srpskoj.

"Živimo u nelakim vremenima jer su se interesi velikih sila značajno prelamali na Balkanu i pred Berlinski kongres, posle njega, Austrougarske, Bugarske, svi su deo kolača videli na Balkanu i uvek je predstavljala problem samostalna i nezavisna Srbija, danas nije mnogo drugačije. Veoma smo zahvalni Srpskoj na bliskosti koju je održala sa nama, pre svega građanima, imamo razloga da im budemo zahvalni. Samo zahvaljujući Srpskoj BiH nije priznala nezavisnost KiM inače bi jedva dočekali i u Sarajevu i Mostaru da to urade", rekao je Vučić.

"Poslednjih dana napadali su ljude iz Republike Srpske, a tobože oni su krivi za nečije izborne pobede ili poraze, ili za šta god. U Beogradu, to je taj treći nivo napada na Srbiju koji uvek mora da dolazi iz samog Beograda, iz epicentra. Prvo to oni urade tačkasto, po različitim delovima otadžbine, daleko od Beograda, a onda, naravno, sve to mora da se dogodi u Beogradu. I to rade iz dva ugla: jedan je onaj otvoreni, antisrpski, gde imate sve one poređane od Ješića, Zeleno-levog fronta, Studentske liste, i tako dalje. Oni to rade otvoreno. Oni otvoreno mrze Republiku Srpsku, oni otvoreno mrze svaku vrstu ujedinjavanja, duhovnog, kako god hoćete, našeg naroda. Ali imate drugi, još jedan opasniji deo, koji su uvek služili najviše, i posebno u ključnim trenucima naše istorije, onima koji bi da ruše Srbiju. To su lažni "salonski nacionalisti" kojima nikad niste bili dovoljno Srbin, iako mnogo vole da dobijaju velike državne plate, iako mnogo vole da lepo žive. I prvi put kad bi nam neko uveo sankcije zbog te "velikodržavne" politike, oni bi rekli: ne, ne, vi ste krivi za sankcije. Ali će do tada da vas optužuju da nedovoljno verno, patriotski vodite svoju politiku. I to su ljudi koji su koristili i 2000. godine, koji su govorili da su veliki rodoljubi. A sve što su uradili kao rezultat, pogledajte, nisu ovo uradili ne-rodoljubi, nego tobožnji rodoljubi", navodi Vučić.

"Tobožnji srpski rodoljubi su ćutali kada se CG otcepljivala""Od odustajanja od pravnog kontinuiteta u odnosu na Saveznu Republiku Jugoslaviju i Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju. Mi zato sa Kinezima ne možemo da obeležavamo stvarne diplomatske odnose, zato što oni kažu: "Izvinite, odustali ste od pravnog kontinuiteta. " Ne možemo mnoge druge stvari da imamo. Zato imamo najgluplje moguće razgovore o sukcesiji i o svemu drugom. Imali smo, posle toga, ne zaboravite, ćutanje na pogreb na Kosovu, a sve veliki rodoljubi i patrioti, sve veliki Srbi. Imali smo puštanje iz pritvora svih albanskih terorista, do najtežih mogućih silovatelja, do najtežih mogućih silovatelja srpskih žena, ubica srpske dece, poput braće Mazreku, da vas podsetim, i tako dalje. Samo što mi zaboravljamo. Imali smo u međuvremenu otvoreni lov na sve srpske generale, pukovnike i oficire koji su se usudili da se bore za slobodu srpskog naroda, bilo da su to činili na Kosovu i Metohiji, bilo da su to činili na teritoriji Republike Srpske. U vrećama smo ih prebacivali preko Drine i isporučivali na kilo mesa. Sve su to radili tobožnji srpski rodoljubi. Tobožnji srpski rodoljubi su ćutali, nisu ni pomagali kada se Crna Gora otcepljivala od Srbije. Zašto? Zato što su znali da je to preduslov za stvaranje nezavisnog Kosova.", kaže predsednik.

"I kada se dogodilo i nezavisno Kosovo opet su samo govorili: "Nemojte da nam to radite u izbornoj kampanji", i sve su to radili veliki srpski rodoljubi. I uvek su bili veliki nacionalisti, a oni koji ništa od toga nisu nikada uradili. Ništa, nikada. Već koji su tražili, naravno, uvek ugao kompromisa, da se sačuva mir, ali uvek čvrsto i tvrdo stajali na braniku otadžbine. Niti sam hapsio Srbe i isporučivao Hagu, iako sam imao supenu iz Haga, da isporuči mi Vojislava Šešelja i mnoge druge. Niti sam dozvoljavao da neko odcepljuje delove teritorije Srbije. Niti sam učestvovao u progonu srpskog naroda, niti bilo šta. Nikada nisam bio dovoljno dobar Srbin takvima, zato što bi oni na rečima bili "velikosrbi", a kada dobiju zadatak od agentura kojima pripadaju, onda bi sprovodili najodvratnije zadatke protiv svog naroda, kao što su to činili i u prošlosti. I to vam je i modus vivendi, a posebno modus operandi, kako strane službe rade protiv Srba već decenijama. O tome ću nešto da govorim večeras", navodi Vučić.

"I nije lako o tome govoriti, jer ja sam čovek sa najviše iskustva. Čovek, imam 56 godina, neko bi rekao "samo". Najduže sam na vlasti, najduže u opoziciji. Bio sam, ne znam, 17, 18 godina u opoziciji, ukupno 16 godina na vlasti, ako računate i one dve kad sam bio mladić, dečak, kako god hoćete. Dakle, sve znam kako funkcioniše. Ne postoje lideri u svetu sa kojim se nisam sastao, nisam razgovarao. Nema pregovora u kojima nisam učestvovao, i odlično znam o čemu govorim. I mi Srbi iz svega toga moramo da izvučemo pouke: da budemo racionalni, da budemo ozbiljni, da budemo disciplinovani u poštovanju i sprovođenju svojih interesa", dodao je predsednik.

Autor: D.B.