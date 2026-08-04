VAŽAN ZAHVAT NA BARAČKOM KANALU Država reaguje dok je Dunav na istorijskom minimumu! Ministarka Mesarović obišla radove kod Bezdana

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović obišla je danas sa pokrajinskim sekretarom Vladimirom Galićem pripremne radove na produbljivanju Baračkog kanala kod Bezdana.

-Obišli smo pripremne radove na produbljivanju Baračkog kanala kod Bezdana, kojim će se obezbediti dovod vode do crpne stanice Bezdan i njeno prebacivanje u Hidrosistem Dunav–Tisa–Dunav. U uslovima kada je vodostaj Dunava na istorijskom minimumu, činimo sve da obezbedimo nesmetano funkcionisanje vodoprivrednog sistema i snabdevanje privrede neophodnim vodnim resursima.



Sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića nastavljamo sa investicijama koje jačaju vodoprivrednu infrastrukturu i stvaraju uslove za sigurniji i održiviji razvoj Srbije- poručila je ministarka Mesarović na svom Instagramu.



Autor: D.B.