AKTUELNO

Politika

141,6 MILIONA ZA BAČKI PETROVAC Ministarka Mesarović: Do septembra gotova dva ključna kraka za industrijsku zonu

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Printscreen instagram ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović obišla je danas radove u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu.

- Politika predsednika Aleksandra Vučića, SNS, jeste politika koja od 2012. usmerena na razvomerni regionalni, infrastrukturni i ekonimski razvoj. Ministarstvo privrede u okviru tog segmenta ulaže u izgradnju industrijskih kapaciteta u okviru industrijskih i komunalnih zona, gradeći saobraćajne i infrastrukturne kapacitete kako bi mogle da se ponude budućim investitorima. Nalazimo se u Bačkom Petrovcu, posebno sam ponosna što u ovakvim sredinama intenzivno radimo. Gradimo dva važna kraka koja izlaze na opštinski put Bački Petrovac- Gložan- rekla je Mesarović.

Ona je istakla da će nakon toga biti moguće dalje ponuditi investitorima urađene površine.

- U pitanju je najveća industrijska zona, a koja se nalazi u Bačkom Petrovcu. Projekat vredan 141,6 miliona dinara, koje je u celosti Ministarstvo privrede finansiralo. Na inicijativu našeg predsednika mi ćemo nastaviti da ulažemo dalje u Bački Petrovac, da dalje razvijamo ovakve zone, da se otvaraju nove fabrike i nova radna mesta, da i opština bolje živi i ostvaruje više prihoda. Ugovoreni rok je 180 dana, radovi su počeli 8. aprila. Radovi će biti i ranije završeni, očekuju da do septembra oba kraka budu potpuno u funkciji- reči su potpredsednice vlade.

Autor: Jovana Nerić

#Adrijana Mesarović

#bački petrovac

POVEZANE VESTI

Politika

NA INICIJATIVU NEKADAŠNJEG PREMIJERA VUČEVIĆA RADI SE PROJEKAT OD VELIKE VAŽNOSTI ZA NOVOSAĐANE Ministarka Mesarović obišla radove u Novom Sadu, evo č

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ U ODŽACIMA: Za pešačke staze 26,3 miliona dinara, radovi gotovi u septembru

Politika

'SRBI I SLOVACI ZAJEDNO SU POLOŽILI NEKE OD NAJTEŽIH ISTORIJSKIH ISPITA' Ministarka Mesarović na obeležavanju Slovačke narodne svečanosti u Bačkom Pet

Politika

'CILJ NAM JE PREKO 300 ZAPOSLENIH' Ministarka Mesarović poručila da se podrška niškoj kompaniji nastavlja: Fabrika sa potencijalom, pričali smo o dalj

Društvo

30 MILIONA EVRA U SRCU ŠUMADIJE! Ministarka Mesarović u poseti Aranđelovcu - Hotel dobija novo lice, najavljeno 200 radnih mesta do kraja godine

Društvo

Ministarka Mesarović u Aranđelovcu obišla radove na rekonstrukciji hotela 'Šumadija'