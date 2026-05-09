141,6 MILIONA ZA BAČKI PETROVAC Ministarka Mesarović: Do septembra gotova dva ključna kraka za industrijsku zonu

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović obišla je danas radove u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu.

- Politika predsednika Aleksandra Vučića, SNS, jeste politika koja od 2012. usmerena na razvomerni regionalni, infrastrukturni i ekonimski razvoj. Ministarstvo privrede u okviru tog segmenta ulaže u izgradnju industrijskih kapaciteta u okviru industrijskih i komunalnih zona, gradeći saobraćajne i infrastrukturne kapacitete kako bi mogle da se ponude budućim investitorima. Nalazimo se u Bačkom Petrovcu, posebno sam ponosna što u ovakvim sredinama intenzivno radimo. Gradimo dva važna kraka koja izlaze na opštinski put Bački Petrovac- Gložan- rekla je Mesarović.

Ona je istakla da će nakon toga biti moguće dalje ponuditi investitorima urađene površine.

- U pitanju je najveća industrijska zona, a koja se nalazi u Bačkom Petrovcu. Projekat vredan 141,6 miliona dinara, koje je u celosti Ministarstvo privrede finansiralo. Na inicijativu našeg predsednika mi ćemo nastaviti da ulažemo dalje u Bački Petrovac, da dalje razvijamo ovakve zone, da se otvaraju nove fabrike i nova radna mesta, da i opština bolje živi i ostvaruje više prihoda. Ugovoreni rok je 180 dana, radovi su počeli 8. aprila. Radovi će biti i ranije završeni, očekuju da do septembra oba kraka budu potpuno u funkciji- reči su potpredsednice vlade.

Autor: Jovana Nerić