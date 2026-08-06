OLUJA JE ZLOČINAČKA AKCIJA, A EVROPA ĆUTI NA USTAŠKI PIR: Predrag Jeremić i Ibro Ibrahimović o stradanju Srba i licemerju u regionu

Godišnjica zločinačke akcije „Oluja“, poruke sa skupa u Mrkonjić Gradu, izostanak reakcije Evrope na ustaški pir i konstantne regionalne provokacije bile su centralne teme o kojima su u emisiji „Novo jutro“ na televiziji Pink govorili Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, i Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade i član Predsedništva SPS-a.

Osvrćući se na centralni skup i poruke koje su poslate, urednik informativne redakcije portala Pink.rs Predrag Jeremić podsetio je na težinu i razmere stradanja srpskog naroda tokom ove akcije.

„250.000 ljudi kada ode, to je zaista u tako kratkom vremenu strašno. To je samo iz Republike Srpske Krajine. Pre toga su teror vršili u mnogim gradovima, nestalo je Srba u Zagrebu, u Osijeku...“, naveo je Jeremić, predočavajući strahote kroz koje je narod prošao.

Jeremić se posebno osvrnuo na potresna svedočanstva ljudi koji su preživeli napade na izbegličke kolone, ističući apsurd i brutalnost onoga što hrvatska javnost i zvaničnici slave kao pobedu.

Govoreći o izostanku reakcije međunarodne zajednice i tolerisanju radikalnih manifestacija, Jeremić je naglasio da se suočavamo sa opasnim istorijskim revizionizmom.

„Evropa ne reaguje. Pitamo se šta oni slave i šta žele da poruče – da ponize žrtve i da vređaju sve srpsko?“, poručio je Jeremić, podsećajući da se na koncertima i dalje okuplja stotine hiljada ljudi uz ustaške pesme i simbole.

Sa druge strane, Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade i član Predsedništva SPS-a, istakao je da je kultura sećanja na nevine žrtve apsolutna obaveza, ali da se istovremeno mora graditi politika mira i stabilnosti za budućnost regiona.

„Region ne može da ide napred ukoliko se žrtve svih naroda i nacija ne poštene na pravi način i ukoliko nemamo mir, stabilnost i veći nivo međusobnog poštovanja. Predsednik Vučić je poslao fantastične poruke o tome da živimo jedni pored drugih i da su nam potrebni stabilnost i ekonomski napredak, ali neophodno je da postoji obostrana spremnost za suočavanje sa prošlošću i poštovanje svake žrtve“, naglasio je Ibrahimović.

Ibrahimović se osvrnuo i na politička dešavanja i pokušaje unutrašnjih pritisaka, naglasivši važnost jedinstva.

„Predsednik je pričao o miru i stabilnosti koja je važna za ekonomiju Srbije, ali i regionalno. I to je nekako dominantno u razgovoru. Dominantna je ta sa njegovom poslanjem poruka o tome da živimo neposebno u okruženju jedni s drugima i da smo komšije jedni s drugima“, zaključio je Ibrahimović.

U emisiji je poručeno da Srbija nikada više neće zaboraviti niti ćutati o stradanjima svog naroda, ali da čvrsto ostaje opredeljena za politiku ekonomskog razvoja, regionalnog dijaloga i očuvanja mira.

Autor: D.S.