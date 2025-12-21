Ibro Ibrahimović: UČK od terorističke organizacije do vojske – Kosovo gradi put ka NATO-u

„Globalna politika menja percepciju o tome ko je terorista, a ko oslobodilac“, rekao je savetnik potpredsednika Vlade Srbije Ibro Ibrahimović u emisiji Novo jutro kod Jovane Jermeić na TV Pink, govoreći o UČK i Kosovu.

Ibro Ibrahimović je istakao da se iza svake terorističke organizacije krije određena obaveštajna služba koja ih koristi za svoje ciljeve. „Nije moguće razviti organizaciju danas, a da vam neki moćan geopolitički faktor to tiho ne odobrava“, naglasio je Ibrahimović, osvrćući se na UČK i Kosovo.

On je podsetio da se na Kosovu UČK posmatra kao oslobodilačka organizacija, dok se u Srbiji na njih gleda potpuno drugačije. „UČK je u jednom trenutku bila klasična razbojnička grupa, ali su ih međunarodni faktori skinuli sa liste terorističkih organizacija i pretvorili u paravojnu formaciju. Od tog trenutka počinje proces njihove transformacije u Kosovske bezbednosne snage, a danas se jasno vidi da je cilj da se te snage oblikuju u vojsku Kosova“, rekao je Ibrahimović.

Dodao je da su 2018. godine na Kosovu usvojeni zakoni koji omogućavaju preoblikovanje KBS-a u vojnu formaciju, što je, kako je ocenio, „suštinski deo strategije ulaska Kosova u NATO“.

Ibrahimović je ukazao da terorističke organizacije, poput UČK, imaju svoje političke ciljeve, dok mafija ima finansijske, ali da se ti interesi često prepliću. „Uvek postoji neko ko je izvođač radova, finansijer i nalogodavac – bilo da je reč o kriminalu ili terorizmu“, zaključio je on.

Autor: Dalibor Stankov