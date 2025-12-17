Ibrahimović: Opozicija želi da instalira koncept u kojem bi mogli da zaustave bilo kakav projekat u Srbiji!

Mnogo je veća indirektna šteta i strah investitora da dođu i imaju identične probleme, rekao je za Novo jutro na TV Pink, savetnik potpredsednika Vlade Srbije Ibro Ibrhimović.

Ibrahimović je, komentarišući hajku blokadera koja je uništila 750 miliona evra ulaganja u Srbiju, rekao da oni hoće da instaliraju koncept u kojem mogu da zaustave bilo kakav projekat.

- Ovde se zaista radi o tome da je investitor odustao, nije država - rekao je Ibrahimović.

Kako kaže, ovo je paradigma opozicije, dodaje da bi bilo mnogo bolje da su učestvovali u nekom projektu, u nekoj gradnji, a ne u ovome.

- Pored toga da se hvale da su učestvovali u nečem ovakvom, mnogo je bolje da vidimo neku njihovu ideju i projekat opozicije - rekao je Ibrahimović.

Dodaje da će oni snositi političku odgovornost, ističe da smo mogli da vidimo rezultate izbora u Negotinu, Kosjeriću i Mionici.

- Svaka loša odluka ili pokušaj, pokazaće se kao loš rezultat na izborima. Oni nemaju nikakav koncept, nikakvu ideju, samo su protiv nečega stalno, samo imaju protivnu politiku svega što vlast predloži - rekao je Ibrahimović.

Autor: A.A.