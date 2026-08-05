AKTUELNO

Politika

KRAJ DIPLOMATSKOG MANDATA U SRBIJI: Vučić sutra u 11 časova na oproštajnom sastanku sa ambasadorom Španije Aparisijem u Palati Srbija

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće u četvrtak, 6. avgusta u oproštajnu posetu ambasadora Kraljevine Španije Huana Hosea Sansa Aparisija, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Sastanak će biti održan u 11 časova u Palati Srbija, čime se završava uspešna misija španskog diplomate u našoj zemlji.

Huan Hose Sans Aparisio je karijerni diplomata sa bogatim iskustvom u službi spoljnih poslova. Pre dolaska u Beograd i stupanja na dužnost španskog ambasadota, obavljao je funkciju specijalnog izaslanika Ministarstva spoljnih poslova, Evropske unije i saradnje za pitanja Kampo de Gibraltara, a tokom karijere bio je angažovan na brojnim odgovornim dužnostima u diplomatskim predstavništvima i pravnim službama španskog ministarstva.

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

#Huan Hose Sans Aparisio

#diplomatija

#palata srbija

#Španija

POVEZANE VESTI

Politika

Sastanak u Palati Srbija: Vučić prima u oproštajnu posetu ambasadora Francuske Pjera Košara

Politika

Tačno u 10 sati: Vučić danas prima mađarskog ambasadora u oproštajnu posetu

Politika

Predsednik Vučić sutra prima u oproštajnu posetu ambasadorku Danske Aniku Ben David

Politika

Tačno u 12 časova: Vučić sutra sa učesnicima kampa 'Srbija te zove 2026'

Politika

Sastanak u Palati Srbija: Vučić danas razgovara sa ambasadorom Kine Li Mingom

Politika

Vučić sutra prima nemačku ambasadorku u oproštajnu posetu