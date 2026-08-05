KRAJ DIPLOMATSKOG MANDATA U SRBIJI: Vučić sutra u 11 časova na oproštajnom sastanku sa ambasadorom Španije Aparisijem u Palati Srbija

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće u četvrtak, 6. avgusta u oproštajnu posetu ambasadora Kraljevine Španije Huana Hosea Sansa Aparisija, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Sastanak će biti održan u 11 časova u Palati Srbija, čime se završava uspešna misija španskog diplomate u našoj zemlji.

Huan Hose Sans Aparisio je karijerni diplomata sa bogatim iskustvom u službi spoljnih poslova. Pre dolaska u Beograd i stupanja na dužnost španskog ambasadota, obavljao je funkciju specijalnog izaslanika Ministarstva spoljnih poslova, Evropske unije i saradnje za pitanja Kampo de Gibraltara, a tokom karijere bio je angažovan na brojnim odgovornim dužnostima u diplomatskim predstavništvima i pravnim službama španskog ministarstva.



Autor: D.S.