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Tačno u 12 časova: Vučić sutra sa učesnicima kampa 'Srbija te zove 2026'

Izvor: Alo.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće u četvrtak 6. avgusta mlade sportiste iz Srbije, regiona i sveta, učesnike kampa "Srbija te zove 2026", saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike

Prijem će biti upriličen u palati Srbija u 12 časova.

Sportsko - edukatuvni kamp "Srbija te zove" okuplja decu iz dijaspore i u okviru njega su organizovane sportske i obrazovne aktivnosti.

Već sedmu godinu zaredom kamp se održava pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

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