Dobrodošli deco kući! Vučić sa učesnicima kampa 'Srbija te zove': Sve ih je više, to su deca kojima je srpska otadžbina na srcu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je mlade srpske sportiste iz 18 zemalja, učesnike kampa "Srbija te zove 2025".

Prošle godine kada smo bili ovde, nije bila ni polovina dece. Ovo je sala koju je Tito napravio, moraćemo još veću. Mnogu decu nismo mogli da prihvatimo ove godine, tako da ćemo napraviti još veću salu.

- Drago mi je što vas vidim ovde, nadam se deco da uživate i da ste dodatno da zavolite Beograd - rekao je Vučić i dodao da su to deca kojima je srpska otadžbina na srcu.

- Jovan Dučić je spevao stihove - Ti si znak na nebu i svetlost u noći. Mi odavde nikada nismo mogli da shvatimo kolika je ljubav naše dijaspore ka Srbiji. Srbija je deco svima nama kosmički svetionik i mirna luka. Dobrodošli, draga deco, kući - rekao je predsednik.

Vasilije Radović (13) iz Crne Gore se zahvalio predsedniku i Srbiji na gostoprimstvu.

Posebno je pomenuo da ove godine imamo i decu čak iz Bocvane.

- Nadam se da sa trenerima možete da usavršavate svoje sportske veštine. Ali učite se i vrednosima, kako da se prihvati poraz, i kako da se teži ka pobedi. Borite se u sredinama gde živite za to da se vratite u svoju Srbiju. Kako god, naš identitet, gde god da živite, sa vama koji ste posvećeni srpskoj otadžbini, niko nikada ne može da uništi. Vi ste čuvari našeg jezika i običaja - naglasio je Vučić.

Ljubav koju pružate Srbiji će vam biti vraćena na najlepši mogući način, kazao je on.

- Ponosni smo na vas što nam pokazujete koliko ta ljubav može da bude nepresušna! Želim vam da naredna tri dana provedete na najlepši mogući način. A mi ćemo uvek biti ponosni na vas, na vaše roditelje i učitelje. A mi ćemo gledati da što više uradimo za vas - zaključio je on.

- Nikada se ne ovde ne osećamo kao gosti, nego kao kod svoje kuće i hvala vam što ste nam to omogućili - rekao je Radović u ime svih učesnika kampa "Srbija te zove 2025".

Predsednik je na poklon dobio ikonu Svetog Jovana Vladimira.

Sportski kamp "Srbija te zove 2025" otvoren je 2. avgusta u Beogradu, namenjen deci srpskog porekla iz dijaspore i regiona, uzrasta od 12 do 15 godina.

Autor: S.M.