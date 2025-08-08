Dobro je da su se setili ko je nadležan! Vučić o izborima: Biće kada nadležni državni organ donese odluku

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je nakon prijema učesnika kampa "Srbija te zove 2025" odgovarao na pitanja medija.

O sastanku Marka Đurića i šefa američke diplomatije Marka Rubija, Vučić kaže da je bilo više razgovora sa američkim zvaničnicima.

- Poslednji je bio razgovor Đurića i Rubija. Za nas je važno da imamo odlične odnose sa SAD. Trudićemo se da ih razvijamo, iako to nije uvek sasvim jednostavno. Mi smo mala zemlja, oni su velesila. Imaju svoje interese, koji nisu uvek usklađeni sa našim interesima. Borićemo se da ti odnosi budu što bolji. Razgovaramo i oko carina, videćemo šta će tu biti urađeno. Verujem da ćemo doći na dnevni red u Vašingtonu, i da rešimo taj mali problem sa carinama - rekao je predsednik.

Predsednik kaže da se Srbija ne meša u pitanja BiH, i kaže da razume kompleksnost i složenost situacije u RS.

- Nadam se da će stvari biti rešavane mirnim putem, i da će biti očuvana regionalna stabilnost. Voleo bih da su neki razumeli važnost dijaloga, ali od onih u Sarajevu nisam ništa ni očekivao - ističe on.

Upitan o izborima, Vučić je rekao da će oni bti kada nadležni državni organ bude doneo odluku u skladu sa Ustavom i zakonom.

Na pitanje novinara N1 zašto se plaši da raspiše izbore, Vučić kaže da to nije pitanje, već konstatacija.

- Vi ste deo medijske platforme koja učestvuje u pokušaju rušenja legitimne vlasti. Odgovoriću sa potpunim mirom. Nije pitanje što me nazivaju kukavicom. Podsetiću građane Srbije. U decembru kada sam shvatio da su u pitanju demonstracije organizovane i plaćene spolja, da je reč o obojenoj revoluciji, rekao sam da možemo da idemo na savetodavni referendum. Samo 50 odsto plus 1 glas, i ja odlazim. Odbili su i rekli da je to zamka. Onda sam ponudio izbore, odbili su. Onda su nas šest meseci lagali sve vreme kako neće izbore i ne bave se politikom, i postavljali lažna pitanja, tobože ih je nešto drugo interesovalo. A zanimala ih je samo politika. I pri tome su maltretirali građane i blokirali puteve. Na kraju napravili brlog i svinjce od naših fakulteta. Ali ni to im nije bilo dovoljno. Pa su nastavili maltretiranje građana, obilaženje po kućama i šikaniraju ih na svakom mestu, a njihova jedina greška je što misle drugačije - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da postoje tri tačke napada.

- Pogledajte blokadere tužioce i sudije. Vidite šta napadaju. Jedan predmet treba da sruši sve kineske investicije i saradnju sa Kinom. Napadaju Generalštab da sruše saradnju sa Trampom. I sledeći je rušenje Turskog toka i saradnje sa Rusijom. Jasno vam je ko to organizuje. Direktno tri tačke napada, samo da ne sme ni sa kim drugim da se sarađuje, i da odrede ko je gazda u Srbiji, a da to ne sme da bude niko osim njih - kazao je on.

Što se izbora tiče, Vučić kaže da je lepo što su se setili ko im je nadležan sada.

- Ja sam mislio da su im nadležni Bartulica i Picula. Ja sam govorio da su u pitanju istaknute ustaše. A to su njihova braća, istaknuti ljudi. A ja kao njihov predsednik nisam udostojen ni razgovora. Veoma su hrabri, posebno kada napadaju žene. A što se izbora tiče, biće kada nadležni državni organ donese odluku. A na izborima oni će verovatno da pobede, po istraživanjima kažu da su veliki favoriti. Ja im to priznajem, ali ne mogu da mi oduzmu pravo da se borim protiv onih koji bi da naprave svinjac i brlog od ove zemlje. Ali prvo da prebrojimo glasove iz kutija, pa ćemo onda da proglašavamo pobede - rekao je predsednik.

Izbore ćemo svakako imati pre ustavnog i zakonskog roka

Autor: S.M.