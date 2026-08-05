PITANJA ZA DRAGANA MILIĆA: Omladina SNS Medijana traži odgovore o navodima o oružju i lekarskim uverenjima (VIDEO)

Omladina Srpske napredne stranke uputila je nova pitanja političaru Draganu Miliću, tražeći jasne odgovore o navodima koji su se pojavili u medijima u vezi sa posedovanjem oružja i potrebnoj dokumentaciji.

Emilija Nikolić istakla je da građani moraju da znaju istinu i da li postoji bilo kakav razlog za strah ili nesigurnost.

„Građani imaju pravo da znaju da li postoji bilo kakav razlog za strah ili nesigurnost i da li su navodi koji su se pojavljivali u medijima u vezi sa oružjem tačni“, poručila je Nikolić.

Poseban fokus stavljen je na navode o količini oružja koje navodno poseduje.

„Ako su tačni navodi da Dragan Milić poseduje tri pištolja i dve puške, postavlja se pitanje kako je moguće da čuveni doktor nema lekarsko uverenje za posedovanje oružja? Građani imaju pravo da znaju kako je došlo do toga i da li je sva dokumentacija bila uredna“, naglasila je Nikolić.

Ona se osvrnula i na predstojeće izbore, poručivši da birači moraju imati potpuno jasnu sliku o onima koji traže njihovo poverenje.

„Bliže se izbori i postavlja se ozbiljno pitanje – da li čovek koji ne daje jasne odgovore na ovakva pitanja treba da bude na najodgovornijoj funkciji u zemlji?“, upitala je Nikolić.

Iz Omladine SNS Medijana poručili su da će nastaviti da prate rad lokalne vlasti i da postavljaju pitanja o temama od ključnog značaja za javnost i bezbednost građana.

Autor: D.S.