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OMLADINA SNS ODRŽALA LEKCIJU IZ POLITIČKE ODGOVORNOSTI DRAGANU MILIĆU

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Predstavnici Unije mladih SNS održali su ispred Gradske opštine Medijana svojevrsnu lekciju iz političke odgovornosti Draganu Miliću.

Svojim performansom podsetili su javnost Niša da Milić punih sedam meseci izbegava da da odgovore na pitanja o učešću njegove politike organizacije u švercu 39.000 boksova cigareta vrednih više od 2 miliona evra, za koji je u novogodišnjoj noći uhapšen Milićev blizak politički saradnik poznat pod nadimkom Baron.

Foto: Privatna arhiva

Oni su istakli da kao mladi ljudi veruju da je normalno da postave pitanja na koja očekuju jasne odgovore, jer su odgovornost i transparentnost obaveze svakog ko se bavi javnim poslom.

Foto: Privatna arhiva

„Danas smo ovde jer smatramo da je važno da se o temama od javnog značaja otvoreno razgovara i da građani dobiju odgovore na pitanja koja ih zanimaju“, rekla je Tijana Miladinović iz Unije mladih Srpske napredne stranke i dodala da mladi od Dragana Milića očekuju odgovore na pitanja koja su se povodom afere šverca cigareta mogla čuti u javnosti u proteklih sedam meseci.

Za kraj, omladina SNS je na ulazu u Gradsku opštinu Medijana, koju Dragan Milić smatra svojim privatnim vlasništvom i poligonom za ostvarivanje ličnih političkih ciljeva, ostavila maketu kutije cigareta kao podsetnik da građani i dalje čekaju odgovore i da je krajnje vreme da se Milić oglasi o aferi koja je početkom ove godine Nišlije podsetila na dešavanja iz devedesetih.

Autor: Pink.rs

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