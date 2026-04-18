AKTUELNO

Politika

'OD PROMILA ALKOHOLA I BARONISANjA SE NE ŽIVI' Građani Medijane se žalili omladini SNS-a: Milić i Đurić ne rade ništa, nama trebaju rezultati!

Izvor: PInk.rs, Foto: sns ||

Unija mladih GrO SNS Niš danas je razgovarala sa građanima na opštini Medijana.

- Primetno je nezadovoljstvo među ljudima jer rukovodstvo opštine na čelu sa Milićevim Mladenom Đurićem ne radi apsolutno ništa. Mi smo danas od građana čuli koliko su oni zarobljeni u, kako Milić kaže, "jedinoj slobodnoj opštini u Srbiji". Možda za Milića i Đurića sloboda podrazumeva baronisanje i nešto veći promil alkohola u krvi, ali za običnog čoveka nije tako. To smo i čuli od naših sugrađana koji su prilazili našem štandu i žalili se na Đurića i Milića. Doslovno su nam i rekli da njima trebaju rezultati kojih nema i da se ne živi od Milićevog baronisanja i promila alkohola u krvi njegovih većnika. Predsednika opštine Medijana očigledno ne zanima šta mu poručuje narod i svoj posao shvata kao nešto usputno, u šta smo se mi, danas, na terenu i uverili. Ono što je važno istaći jeste da nam, sve veći broj ljudi sa Medijane, prilazi i pristupa, jer SNS donosi rezultate, za razliku od Milića i Đurića čiji se politički program sveo na baronisanje i promile.

Autor: A.A.

#Medijana

#Niš

#SNS

