'Mnogo sam čula i naučila': Brnabić poslala snažnu poruku iz Aleksinca, građani joj uputili posebnu molbu za Vučića

Predsednica Skupštine Srbije i potpredsednica SNS Ana Brnabić razgovarala je danas sa građanima Aleksinca, kojima je zahvalila na velikoj podršci.

'Hvala predivnim ljudima u Aleksincu na svoj podršci. Bila mi je čast što sam današnji dan provela sa njima. Mnogo sam čula, mnogo naučila. Znam da moramo da radimo još više. Znam da ima ljudi koji još uvek žive teško, da nije svako jednako osetio boljitak i da imamo još mnogo, mnogo posla koji moramo zajedno da uradimo'', poručila je Brnabić u objavi na Instagramu.

Ona je istakla da joj je čast što je deo tima predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kome su, kako je rekla, ljudi iz Aleksinca danas poželeli, još jednom, sve najbolje i zamolili je da mu prenese pozdrave i podršku da nastavi da se bori za Srbiju.

''Mi iz SNS na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavićemo da se borimo za Srbiju mira i stabilnosti, jednu, jedinstvenu i nedeljivu Srbiju. Nećemo nasilje. Ne želimo teror. I nikada nećemo dozvoliti da Srbija postane zemlja građana prvog i drugog reda. Hvala Aleksincu. SRBIJA POBEĐUJE!'', istakla je Ana Brnabić.

Autor: D.S.