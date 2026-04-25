BRNABIĆ U GLOGONJSKOM RITU SA GRAĐANIMA Razgovor o prioritetima i problemima: To je naš cilj i suština - briga o narodu jer je Srbija naša porodica! (FOTO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić bila je danas u Glogonjskom ritu gde je razgovarala sa građanima.

- Danas sam u Glogonjskom ritu imala zadovoljstvo da razgovaram sa građanima i direktno od njih čujem sve ono što je njima važno. Šta je to što misle da radimo dobro, šta možemo da radimo još bolje, šta su njihovi prioriteti, šta ih brine… Nakon razgovora imali smo vremena za divno druženje i neformalniji razgovor, u kome su ljudi još otvoreniji i iskreniji - napisala je Brnabić i dodala:

briga o narodu, razumevanje njihovih problema. Tu smo da ih saslušamo, čujemo i razumemo i ne samo danas, već svakoga dana. Srbija - naša porodica!

