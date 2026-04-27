Na ulazu u prostorije Fakulteta srpskih studija u Nišu pojavili su se plakati na kojima piše : "Akademija mladih lidera fakulteta (anti)srpskih studija- ilegalna tvorevina organizovane kriminalne grupe Srpske napredne stranke i Pokreta za narod i državu". Na ovo je reagovala Unija mladih GrO SNS-a Niš.

- Mi, mladi u Srpskoj naprednoj stranci u Nišu bili bi srećni kada bi Đorđe "in dis situejšn" Stanković ili Jelena Milošević predložili otvaranje nekog novog departmana ili fakulteta, umesto što sve ovo vreme pokušavaju da unište vaspitno-obrazovne institucije. Takođe, voleli bismo da i oni, kao što to imamo mi u okviru Fondacije Za srpski narod i državu, imaju akademiju za edukaciju svojih članova. Da imaju, možda bi njihov "podmladak" bio vičniji politici i možda bi nam bili relevantni sagovornici i možda bi, nekad, umesto kamenice, uspeli da dobace neku pametnu reč. Moramo da vam poručimo da smo mi koji smo pohađali i završili Akademiju mladih lidera Srpske napredne stranke ponosni na to , jer smo od vrhunskih stručnjaka usvojili znanja neophodna za svaka buduća politička zvanja. Veštine koje su nam neophodne za ozbiljno bavljenje politikom. Mi, pored završenih osnovnih, master ili doktorskih studija, imamo i Akademiju mladih lidera na koju smo ponosni. Draga naša "uličarska opozicijo", dok se vi bavite lepljenjem plakata, i gubljenjem vremena, mi smo danas na štandovima, sa našim građanima i uvek ćemo biti. Zašto vam smeta Fakultet srpskih studija? Bolje da ga upišete nego što biste da ga rušite, nikad nije kasno- naučili biste nešto i o svojoj istoriji i jeziku. Ovako , vaše postupke, imajući u vidu da se narodu predstavljate kao nekakva "mladost" pravdaćemo latinskom izrekom: Iuventus-ventus. Nećemo vam prevoditi, ipak ste vi "elita", sigurni smo da znate prevod bez da koristite neki prevodilac na internetu.

Autor: A.A.