Unija mladih Gradskog odbora Srpske napredne stranke Niš najoštrije je osudila incidente u kojima su antisrpski blokaderi brutalno pokušavali da nasilno prekrajaju volju građana tokom jučerašnjih lokalnih izbora u 10 gradova i opština širom Srbije.

- Izborni dan pokazao je antisrpsku histeriju u najjasnijem obliku! Videli smo kako udruženim snagama po Srbiji udaraju ustaše zajedno sa unutrašnjim antisrpskim izrodima, a sve u cilju otimanja države Srbije od naroda, pošto su nam udarali na stubove opstanka - obrazovanje, crkvu i vojsku i pošto nas nisu slomili, juče su se udružili da još jednom pokušaju da slome kičmu Srbiji i srpstvu! Džaba ustaša Horvat i cela antisrpska agentura – Srbija je i ovaj put pokazala da sama bira svoju budućnost! - navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, velika izlaznost i pobeda liste „Aleksandar Vučić – Srbija, naša porodica“ u svih deset lokalnih samouprava dokaz je da je narodu dosta blokada, podela i pokušaja destabilizacije sa strane.

- Građani hoće mir i sigurnost, a to im jedino može pružiti politika Aleksandra Vučića i Srpska napredna stranka. Izbori su se završili, ali nikada neće proći sramota antisrba koji su zajedno sa ustašama udarili na svoju Srbiju. Pobeđuju najbolji, a oni najgori, neka se zapitaju kakvu im to budućnost nudi Tomislav Horvat čija ideologija je u prošlosti imala nameru biološki da uništi naš narod. Srbiju im nikada nećemo dati. Živela Srbija! - dodaje se u saopštenju.

Autor: S.M.