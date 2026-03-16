'ZABRANJENO JE DA SE OKUPLJAMO, DA IMAMO PROSTORIJE, FIZIČKI ĆE NAS NAPADATI' Vučević o predizbornoj atmosferi u režiji blokadera: Pružićemo dostojan otpor, cilj je pobeda (VIDEO)

Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević govorio je o predizbornoj atmosferi, napadima na stranačke aktiviste i potencijalnom ishodu lokalnih izbora u 10 opština širom Srbije.

Odgovarajući na pitanje o mogućim rezultatima lokalnih izbora 29. marta, prvi čovek SNS prokomentarisao je atmosferu u kojoj se odvijaju predizborne aktivnosti.

-Razumeo sam da su blokaderi favoriti jer su pravili ambijent da je nama zabranjeno da se pojavnjujemo, skupljamo, držimo pulteve, da imamo stranačke prostorije, da idemo u VDV i da će nas oni svuda sputavati i fizički napadati - izjavio je Vučević i dodao:

-Naravno da se menja atmosfera i da se to dešava sve manje i manje, ali oni jesu favoriti jer su napravili ambijent da njima pogoduje taj ambijent za izbore, ali verujte mi, naša lista "Aleksandar Vučić - Srbija naša porodica" će pružiti dostojan otpor, a cilj nam jeste pobeda u svih deset lokalnih samouprava - istakao je Vučević.

Autor: Jovana Nerić