VUČEVIĆ: Klaster 3 ne bi promenio sve ali bi bio znak da posle dugo vremena EU ubrzava, ako se i ne usvoji, neće stati život u Srbiji

Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević govorio je o učešću predsednika Vučića na samitu Jugoistična Evropa - Ukrajina i poseti Parizu.

"Predsednik vodi jednu balansiranu politku, Srbija sedi na svojoj stolici, misli svojom glavom i ima svoje ciljeve"

- Najvažnije je kako mi vidimo svoju poziciju, a ne kako je Evropa vidi, mislim da predsednik Republike vodi jednu izbalansiranu, odgovornu, međunarodnu politiku, odnosno politiku Srbije u odnosu na međunarodne okvire. Ovo što je predsednik Vučić uradio u prethodna 3 dana je najbolji pokazatelj da Srbija može da prođe i kroz te sve ne lake prepreke ili izazove na međunarodnom polju, od momenta kako je dočekan u Parizu... Neko to pogrešno zove sedenjem na više stolica, Srbija sedi na svojoj stolici, misli svojom glavom i ima svoje ciljeve a to je članstvo u EU, naglasio je na samom početku Vučević rekavši da se Srbija ne odriče i saradnje sa drugim zemljama.

- Ovo što je predsednik uradio u poslednja tri dana - od Pariza i Kijeva..., podsetio je Vučević na izuzetno zapažene posete predsednika u svetu i dodao da je predsednik imao niz bilateralnih razgovora a nekad je 15-20 minuta sadržajnog razgovora, kako kaže, bolje nego neki protoklarni susreti i konferencije.

O Klasteru 3

- U korpusu zemalja koje su negativne imamo i Hrvatasku i Bugarsku, dobro je pitanje da li je region Z. Balkana i Srbije strateški cilj EU a ne da li te uemlje žele u EU.

- Klaster 3 ne bi promenio sve ali bi bio znak da posle dugo vremena EU ubrzava, slušao sam i predsednika i on ima jednu rezervu, ako se desi, a ako se ne desi ne treba da očajavamo, mi smo uradili sve, a ostalo je pitanje političke podobnosti, pojasnio je Vučević dodavši da te baltičke zemlje stalno imaju jedno očekivanje da se mi nešto izvinimo, usaglasimo

- Srbija misli svojom glavom, a ako se ne usvoji neće stati život u Srbiji, dodao je Vučević koji je upitao a gde da kupimo gas danas osim kod Gasproma ili treba da prekinemo saradnju s Kinom da "baltici" budu zadovoljni, naravno da ne.

- Znate šta, dobro je pitanje da li je i, hajde da kažem, region Zapadnog Balkana, time i Srbija, strateško i cilj ili opredeljenje Evropske unije. To je možda i bolje postaviti takvo pitanje, a ne da li zemlje Zapadnog Balkana žele da - naravno - da budu deo Evropske unije.

- Kompleksni su odnosi u Evropskoj uniji, i sad, ja ne dam sebi za pravo da sam stručan preterano za tu oblast, i zahtevalo bi mnogo vremena. Ali nesporno da Klaster 3 ne bi promenio sve, ali bi bio znak da, posle dugo, dugo vremena, Evropska unija ubrzava ili daje novu šansu energiji u Srbiji na tom integrativnom putu pristupanja Evropskoj uniji.

- Da li će se to desiti ili neće, ja ne ne mogu da vam kažem. Slušao sam i sinoć predsednika Vučića, juče, i on ima jednu rezervu: "Videćemo, to se odlučuje u narednim danima. " Ako se desi, odlično. Ako se ne desi, pa ne treba da očajavamo zbog toga. Nesporno smo mi ispunili sve što je trebalo da se uradi. I ostaje sad samo pitanje političke podobnosti: da li se vi nekom dopadate ili ne dopadate, ili da li je neko očekivao da vi uradite neke dodatne stvari koje nisu predviđene, koje nisu uslov za Klaster 3, ali su neformalno postale uslov za to.

- Očigledno je da te baltičke zemlje i neke, da kažem, gore zemlje na severu Evrope, i neke iz regiona, nažalost, imaju taj stalno jedan prizvuk ili nastupaju s tim narativom da se od Srbije očekuje da mi nešto, ne znam šta, dodatno uradimo, da se izvinimo, da se, kako oni kažu, "usaglasimo". Slušajte, mi razmišljamo svojom glavom i donosimo svoje odluke. Želeo bih da se otvori Klaster 3. Ako se otvori, ponavljam, biće to lepa, dobra, važna vest. Ako se ne otvori, neće stati život u Srbiji, niti će ljudi da lošije žive, niti ćemo mi propasti. Ići ćemo dalje. To je to, to je život. A da li nas Evropa želi ili ne, to je pitanje koje treba postaviti. Kad kažem "nas", govorim o celom regionu...

- Da pojednostavimo i prevedemo: Srbija je ispunila sve uslove za otvaranje Klastera 3. Sve uslove, pravno, tehnički, administrativne, ekonomske, je l' tako? Evropska komisija je dala pozitivnu ocenu da je Srbija ispunila uslove za otvaranje klastera 3. Zemlje članice Evropske unije treba da se pojedinačno izjasne. Najvećih 6 država se izjasnilo za. Ostalo je 6, ako se ne varam, ili 7 manjih država koje su negativne zato što, kažu, da mi nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji, zato što smo mi, ne znam, Mala Rusija, zato što smo mi ovakvi kakvi smo. I zato što mi treba da se uskladimo sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije.

"Hajde kažite ko bi to drugi mogao da radi u Srbiji a da se nigde ne ponizi i ne poklekne"

- Kompleksno je, to što radi Vučić to je mnogo, mnogo teško, to je polje koje nije jasno utvrđeno, morate dobro da vladate činjenicama i informacijama da poznajete i razumete procese, pitajte gledaoce ko bi to drugi mogao da radi u Srbiji a da se nigde ne ponizi i ne poklekne, podvukao je Vučević i naglasio sledeće:

- Srbija je ispunila sve u vezi sa Klasterom 3 sve formalne, pravne, administrativne uslove i dobila pozitivnu ocenu Evropske komisije i građani to dobro razumeju i znaju, rekao je Vučević i pojasnio da mali broj zemalja, dve u regionu i baltičke mimo toga traže i zameraju što nismo uveli sankcije Rusiji.

- Mora da bude pristojan tamo gde se odlučuje, odlučuje o nama, ili da bude tamo gde se ne bi desile loše stvari Srbiji. To je njegova obaveza, to je njegov zadatak, to je njegov posao, to je njegov poziv. I tako treba posmatrati, posmatrati te stvari. I dobro je da se nalazi u svim tim formatima, od Pariskog skupa do Kijevskog samita, prosto da je tu i da može da se čuje glas Srbije, da on, naravno, i na marginama ovih događaja, konferencija, proslava, samita, on ima i bilateralne sastanke.

- Imao je niz bilateralnih sastanaka u ovom periodu. I nemojte, i to ne smemo potcenjivati, te stvari su vrlo, vrlo korisne i važne. Ne morate uvek da imate formalno-protokolarni neki sastanak, nekad je i 15-20 minuta, pola sata dobrog sadržajnog razgovora, konkretnog i konstruktivnog razgovora, delotvornije nego neke ceremonije.

O odlasku u Vašington i saradnji sa SAD - strateško partnerstvo

- To je više od simboličnog sastanka, imaćemo obostrane koristi u politčkim, ekonomskim i odbrambenim pitanjima, to je veoma, veoma značajno za Srbiju, rekao je Vučević o strateškom partnerstvu Srbija - SAD.

- To je umeće države, rekao je Vučević podsetivši na odlične veze sa evropskim zemljama, pa sa SAD, sa afričkim zemljama... Mislim da tu moramo mnogo više da radimo, i da smo zapostavili afrički deo azijskog kontinenta, da je tu naša roba konkurentna, i da su to zemlje koje imaju pozitivan politički odnos prema Republici Srbiji.

- I to je, ponavljam, umeće države da može da sarađuje i sa Pekingom i Moskvom i Berlinom i Parizom i Rimom i Madridom i Briselom i sa Vašingtonom.

Na pitanje kako se došlo do strateškog partnerstva sa SAD, Vučević odgovara upornim radom, razgovorima, i ako smem da kažem, i lobiranjem, što je deo politike

- Sve to negde Sjedinjene Američke Države, klasifikuju ili ocenjuju, i donose odluku da li je neko, da kažem, na tom rangu odnosa da se otvara strateški dijalog. Mislim da je važno da Srbija, posle dugo, dugo godina ne lakih odnosa, često gotovo i neprijateljskih odnosa, posebno u 90-im godinama, evo, za istorijske okvire kratak period, vraća se u normalizaciju i jačanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.

- Da budem fer: Srbija je verovatno bila najveći navijač Trampa u njegovoj predsedničkoj kampanji. Kad kažem Srbija, ne mislim da su se vlada, predsednik, izjašnjavali u smislu mešanja, uticaja, ne znam koliki god da je, ali niko nije bio nepristojan pa da daje ocene ko je državnik ili predstavlja državu u tom smislu.

- Ali narod je negde zdušno navijao za Trampa. Apsolutno je bio navijački duh. I zato što naš narod voli ljude koji su i otvoreniji, ako hoćete, i one koji nude šansu za neka velika rešenja, i spremni su da idu u velika rešenja. I narod u Srbiji podržava ljude koji su doživeli negde ličnu nepravdu...

O blokaderima i studentskoj listi

Biće interesantna politička jesen, ocenio je Vučević koji dodao da ima i mnogo drugih poslova jer država ne može da stane i čeka kad će blokaderi da objave svoju listu, a to su poslovi poput EXPO, grejne sezone...

On je rekao da postoji deo političkog spektra koji će uvek biti tako postavljen i bukvalno se neće radovati ničemu što je dobro za Srbiju ako nisu oni na vlasti.

- A kada je Srbija bila sa njima, odnosno kad su oni bili na vlasti, da ne kažem Srbija pod njima, a ne bih verovatno ni tu pogrešio, takve vesti nisu stizale, prosto nije bilo dobrih vesti. I ne treba da smo tu preterano ni razočarani; njima je to usađeno, ili je to postao njihov model ponašanja, način života. Ono što je važno je da građani Srbije, narod Srbije, to prepoznaju. Ne treba mi sad da se trudimo da utičemo, da ne znam, neko od blokadera kaže: "Dobro je da je Srbija bila i u Parizu i u Kijevu, ali da ima otvorenu liniju i sa Moskvom i Pekingom. I važno je što otvaramo sutra strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama. Neće to reći. Onda će reći da je izdao. Sad je izdao Ruse. Da je došao Putin, rekli bi: izdao je Evropljane. Ako ide na vojnu paradu u Moskvu, zabio je nož u leđa Evropljanima. Ako vidi Zelenskog, evo, izdao je Putina. Šta god se desi, oni će vam reći da je uvek čaša poluprazna. Mislim, to je njihova mantra, prosto... Ali ponavljam, to je vrlo važno što sam rekao, vrlo važno. Evo, vaši gledaoci, da zamisle ko sada može da radi iz blokaderske, da kažem, strukture. Ko bi ovo mogao da radi što Vučić radi?|

- Koga vi možete da zamislite da tamo dobije orden od Sija, da razgovara sa Putinom hrabro i otvoreno, da može da kaže Zelenskom sve što treba da kaže? Koga Makron može tako da prihvati kao što prihvata Vučića? Koga Meloni može da vidi kao partnera u ovom delu Evrope? Ili koga Amerika može da vidi kao čoveka s kim može da se napravi ozbiljan dogovor i otvori strateški deo...

Da li je Argentina ista sa Mesijem ili bez Mesija?

- Znate šta, ne možete samo pričati o institucijama bez ljudi. One jesu forma, ali forma mora da dobije sadržinu a sadržinu čine ljudi i politika. Rekao sam: mi se zalažemo za jake institucije. Pa jake institucije zavise od jakih ljudi, odnosno ljudi koji predvode. Pa to su obmane, da će kao institucije same po sebi raditi. Pa možemo da gledamo i fudbalsku reprezentaciju: da li je Argentina ista sa Mesijem ili bez Mesija? Pa ista je reprezentacija, isti je dres, isti grb, ista himna, ista strast navijača. A da li je energija na terenu i da li je rezultat isti? Ljudi čine rezultate ili ne čine ih. Od ljudi zavisi. Od njihove hrabrosti, energičnosti, odlučnosti, mudrosti, pameti, znači razumevanja okolnosti.

- I to je, da vam kažem, najvažniji zadatak za građane: da te stvari mogu da razluče, da prepoznaju kod donošenja ključne odluke. Kome daju poverenje za odgovornost države, ili prema državi i narodu, za naredne 2-3-4-5 godina, nije ni bitno. To su stvari o kojima građani moraju da razmišljaju. Da li bi mi sad mogli da zamislimo Đokića i, recimo, Bodirogu?

- Pustite da li je neko dobar profesor ili nije dobar profesor, i da li je neko bio uspešan sportista, nije to u pitanju. Znači, ne pričamo sad da li je neko bio uspešan u nekom sportu ili... Politika je svoja profesija.

- I zapamtite, politiku doživljavaju svi da znaju da se bave njome, a niko iz politike ne sme da se bavi nijednom drugom profesijom, je l' tako? Znači, političar kad priča stomatologu kako treba da se radi, bilo bi nepristojno, ali stomatolog bi mogao da kaže političaru šta treba da radi.

- Ali političar da kaže sportisti kako se šutira u koš, bilo bi pa ko si ti da pričaš, ali neko ko je nekad šutirao u koš bi malo hteo da kaže kako bi politiku trebalo voditi. I to je prosto nešto što nas prati decenijama...

- Osim činjenice da će biti novog dana, da sunce izlazi na istoku i zalazi na zapadu... sve ostale stvari se ne podrazumevaju. Ne podrazumeva se ni stabilan dinar, ne podrazumeva se ni da je inflacija u nekim okvirima...

- Ne podrazumeva se da rastu plate i penzije, ne podrazumeva se da imamo nove stotine kilometara auto-puteva, ne podrazumeva se da je vojska bolje naoružana, ne podrazumeva se da ljudi mogu da idu 3-4-5 puta godišnje na odmore. To je sve rezultat rada svakog pojedinca, ali i pravljenja, ili stvaranja, ukupnog ambijenta, opšteg ambijenta u društvu. Da vi imate predvidivost, i da vi imate stabilnost. I onda imate uslove da pokažete i vašu sposobnost, i radnost, i marljivost, kreativnost, i da bolje živite, i više zarađujete, i stvarate neke stvari koje ste želeli da imate. To je nužnost ako želite da imate uspeh. A to što ljudi misle: "Pa nije bitno da li levi ili desni, gornji ili donji, pa isto je to, sve će se nastaviti, muka mi je više od ovih, daj malo da probamo one" - možete, to je vaše pravo, ali morate da znate da tada rizikujete da li će sve biti kao što je danas.

O izborima i blokaderima: Gde se istopilo 50 odsto podrške tzv. studentskoj listi?

- Svaka promena ne donosi promenu na bolje; postoje promene na gore. Postoje stvari koje nas vraćaju unazad, ili nas vraćaju, ili odvode na stranputicu. Nije stvar da samo nešto promenimo, eto, zato što nam je malo dosadilo, pa bi mi nešto novo da vidimo. To je super, ali to ne znači da će nam biti bolje zbog toga. Ja razumem, i razumem u SNS-u da ljudi hoće promene, ali neće promene tako što će da dođe do haosa u državi, i ne znam, do međusobnog obračuna, i proterivanja, segregacija, lustracija i separatističkih ideja.

- Mi stvarno ne mislimo da to građani Srbije žele. Hoće građani nabolje promene. Hoće i personalne promene... Hoće da vide da ako je Vučić, koji je najodgovorniji, da pokaže da menja ljude i u okviru naše političke strukture koji su se zamorili, ogrešili, izgubili energiju, nisu postigli rezultate, što se dešava u životu. Ne možete da očekujete da su svi idealni i da su bezgrešni.

- Razumeli smo poruke građana, i mislim da ćemo spremiti ozbiljnu političku platformu i ozbiljnu listu kanidata.

Vučević se osvrnuo i na Crtu i zamolio građane da zapamte ono što je juče objavila kakvo je raspoloženje javnog mnjenja koje je od navodnih 70 odsto odranije za tzv. studentsku listu sada palo za čak 50%.

Podsetimo, to je pomenuo juče i predsednik Vučić koji je rekao "gde opade popularnost za 50%"

- Šta će onda još da se dešava u naredna 3 meseca, ja ne znam, ali očigledno će biti vrlo neizvesno. I predsednik Republike je juče govorio i o tome zašto to rade, da je to poslednje to upumpavanje lažne nade, to je taj pokušaj obmanjivanja. I to je, naravno, priprema scenarija da ako se ne desi taj rezultat koji oni predviđaju, e, onda se nešto loše radilo, odnosno neko je krao, nameštao, i tako dalje.

- I svakako, ne zaboravite ovaj aspekt: ako se to ne desi, pa videli ste da pobeđujemo, znači morali su da pokradu izbore, inače bi mi morali da pobedimo, nema druge. Ali zapamtite, oni su sami sebi iskopali jamu ovim što su juče objavili, pošto su priznali da im je pala za gotovu polovinu podrška koju su sami tvrdili da imaju.

- Ali zapamtite sve brojeve: brzo će izbori, a onda statistika prava ili lažna, ništa ne znači. Tada se samo meri odluka građana, odnosno broj glasova koje građani daju jednoj, drugoj, petoj opciji. Tako da biće interesantna politička jesen, ali mnogo stvari je pred nama koje moraju biti rešavane bez obzira na izborni proces od NIS-a...

- Država Srbija već sad radi hitan plan, od pripreme za predstojeću grejnu sezonu, do Ekspa, moraju da se završavaju radovi, da se završavaju velike investicije. Prosto, država ne može sad da stane i da čeka kada će blokaderi obznaniti listu.

- Po meni je nemoguće da 44,9% građana podržava tu listu... Ne zaboravite da su sami blokaderi rekli da neće Ekspo i da oni misle da izgradnja auto-puteva znači krađu a ne bezbednost građana...

- Mislim da je država mnogo, mnogo uradila na pitanju auto-puteva; mi ćemo uskoro imati preko 1. 000 km auto-puteva u Srbiji, što je neverovatan, nestvaran broj. Čeka nas ozbiljan plan za lokalne i regionalne puteve, tu je veći zaostatak, i tu ne možemo očekivati da opštine i gradovi sami mogu da investiraju, to su velike pare za njih.

- I sad kad sam bio u Šumadijskom okrugu glavna tema su putevi i putevi. Mnogo manje je pitanje radnih mesta, očigledno je da je mnogo fabrika dovedeno. Znači, putevi i nezadovoljni su građani pravosudnim sistemom, nekad opravdano, nekad neopravdano i da su nezadovljni nedostatkom pravde.

- Ljudi su željni pravde i da vide da država i pravosudni sistem funkcioniše.

- Pa videli ste ovu ženu iz, iz, iz Čačka, oslobođenu u prekršajnom postupku. To je neverovatno da je to kvalifikovano kao prekršajno delo, a ne krivično delo. Da vi nekome vičete da ćete prebiti, tući, maltretirati, ponižavati, izgovarati da nije zatvor za vas, za vas su gore kazne. Pa sad, hajde sada da se ne bavimo stilskim figurama u srpskoj gramatici, pa šta su to gore kazne od zatvora?

- Niste vi mislili na moralno, vi ste mislili na fizičku isključivost ili likvidaciju. O tome ste pričali. Vi ste predlagali metode divljeg zapada, katran i perje, i proterivanje, izbacivanje, maltretiranje, a često i vešanje. Da se podsetimo, tako je scenografija postavljena kada pričamo o tim stvarima. I onda pazite tu prevaru.. Onda sudija prekršaja kaže: "Pa ne, to je bila hiperbola, metaforički se izjašnjava. " Pa to je u prenesenom značenju".

"Gotovo 3,5 miliona građana biće obuhvaćeno novim paketima ekonomskih i socijalnih mera"

- Gotovo 3,5 miliona građana biće obuhvaćeno ovim novim paketima ekonomskih i socijalnih mera. Pre svega penzioneri, ali i ljudi koji su u težem materijalnom stanju ili izazovnijoj materijalnoj situaciji, i primaoci dečjih dodataka, i borci, i ratni invalidi, i svi oni koji primaju u toj kategoriji pomoć.

- Za mene je vrlo važna stvar i ovi turistički vaučeri, jer tu ima dvostruki efekat: ljudi mogu jeftinije da putuju po Srbiji, ali pokrećete domaći turizam, odnosno domaću privredu. I velika, velika stvar: pojeftinjenje lekova koje koriste građani koji imaju dnevnu terapiju od hroničnih oboljenja. To je možda nekome mala gesta, ali za mene je velika stvar što je država denivelisala, odnosno smanjila te cene lekova, i omogućila ljudima da za manje novca imaju priliku da kupe lekove koje moraju redovno da koriste.

- Ne zaboravite, mi smo skoro potpisali sporazum sa AstraZenekom da se uvode novi protokoli, novi lekovi. To je borba za ljudske živote, za zdravlje građana. Nikome ništa nije svetije i važnije od zdravlja njegove porodice i njega samog. I zato je važno da država nastavi ovo sa mobilnim ambulantama. Moramo doći do svakog mesta, kazao je Vučević naglasivši da je velika razlika između velikih gradova i udaljenih regiona.

- Moramo sačuvati državu, od nas zavisi hoće li nas biti ili neće i za narednih 100 godina, zaključio je Vučić.

