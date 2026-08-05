Krkobabić: Gotovo 9.000 učesnika i posetilaca iz 160 sela okupilo se proteklog vikenda na Miholjskim susretima

Iako su temperature dosezale 40 stepeni, selima Srbije prošlog vikenda orile su se pesma i igre. Ni vrelina nije mogla da nadjača želju ljudi da se okupe, nadmeću i proslave svoje običaje. To je prava snaga Miholjskih susreta sela, koji su prethodne nedelje okupili gotovo 9.000 ljudi iz najmanje 160 sela u devet opština širom Srbije, rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

Nezaboravne Miholjske večeri nizale su se od Pomoravlja i Šumadije, preko Homolja i Timočke Krajine, do Zlatiborskog, Topličkog i Pešterskog kraja, uz zvuke frule i harmonike, defilee u narodnim nošnjama, stara sportska nadmetanja, izložbe domaće radinosti i gastronomske specijalitete.

Posebnu pažnju privukli su trka i igranje kola na štulama, u Ranovcu kod Petrovca na Mlavi.

„Naš kraj, a naročito susedna opština Kučevo, neguje ovu neobičnu tradiciju - hodanje na štulama. Međutim, interesantno je da se samo kod nas igra kolo na štulama. To je veština koja se prenosi s kolena na koleno - znaju je bake, deke, roditelji, a vrlo brzo je savladaju i deca. Nekada su štulama ljudi prelazili preko reke Pek kada nije bilo mosta ili kada je trebalo brzo da stignu do stoke koja pređe na drugu obalu. Danas tu baštinu čuvamo kroz igru i nastupe, a gde god da zaigramo vlaško kolo na štulama, u Srbiji ili inostranstvu, uvek smo prava atrakcija“, ističe Rozica Dragojlović, predsednica KUD „Štule“ iz Petrovca na Mlavi.

Pored neobične veštine koja je obeležila ovogodišnje susrete, Ranovac kod Petrovca na Mlavi okupio je veliki broj meštana iz okolnih sela koji su uživali u bogatom programu. Birao se najlepši štand, nadmetalo u pripremi tradicionalnih jela, a posetioci su mogli da probaju i čuvene žmare - starinski specijalitet od ovčetine i kukuruznog brašna. Program su upotpunili brzo krunjenje kukuruza, stare narodne igre, nastupi kulturno-umetničkih društava i pevačkih grupa.

U Donjoj Trešnjevici kod Topole celodnevni program okupio je sve generacije. Najmlađi su se takmičili u pastirskim igrama, učili kako se potkivaju konji i oprobali u jahanju. Posetioci Boljetina kod Majdanpeka obišli su Rajkovu pećinu, Šuplju stenu i Lepenski Vir. U Donjem Vidovu kod Paraćina održana su sportska nadmetanja u pet disciplina, a u Rujištu kod Boljevca priređene su čobanske igre, izložba tradicionalnih jela i lovačkih gurmanluka. U Gornjoj Jošanici kod Blaca ženske i muške ekipe nadmetale su se u malom fudbalu, a u Braćku kod Tutina u tradicionalnim seoskim igrama.

Predstojećeg vikenda, domaćini Miholjskih susreta biće sela na teritoriji Sente, Babušnice i Merošine. U Tornjošu je najavljena višednevna manifestacija uz zabavni program, turnir u malom fudbalu, takmičenje u kuvanju gulaša, vožnju zaprežnim kolima, kao i lutkarsku predstavu. U Belikom Bonjincu kod Babušnice spremaće se najbolja banica, biće organizovan sportski i kulturni program, uz predstavljanje lužničkog govora i dijalekta. Azbresnica kod Merošine za sve posetioce priprema stare seoske igre, izložbu starih zanata, umetnina i predmeta domaće radinosti, kao i takmičenje u pričanju zdravica i poezije na zavičajnom jeziku.

