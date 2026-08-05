'TONINO PICULA I OVE GODINE SLAVI RATNI ZLOČIN I ETNIČKO ČIŠĆENJE' Brnabićeva: Dok Srbija plače za ubijenom decom, evropski izvestilac se raduje!

Valjda srpska deca ni mrtva ne mogu da imaju status žrtve, kazala predsednica Skupštine



Predsednica Skupštine Ana Brnabić oštro je reagovala na potez izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule, istakaviši da glorifikuje ratni zločin i etničko čišćenje 250.000 Srba tokom zločinačke akcije "Oluja".

Podsetila je na potresno svedočenje Nevenke Dobrić o mučkom ubistvu njenog dvanaestogodišnjeg sina Siniše u izbegličkom zbegu, naglasivši da za ovaj i brojne druge zločine nad srpskim civilima u Hrvatskoj niko nije odgovarao, dok evropski zvaničnici javno slave i veličaju stradanje srpskog naroda.

Zvanični izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula, i ove godine slavi ratni zločin, etničko čišćenje srpskog naroda iz Hrvatske. Cilj zločinačkog pohoda koji su nazvali “Oluja”, bio je, kako je njihov predsednik Tuđman tada pričao, da udare Srbe "tako da praktično… https://t.co/ocQB3hGabm pic.twitter.com/e679pEF3Cv — Ana Brnabic (@anabrnabic) 05. август 2026.



- Zvanični izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula, i ove godine slavi ratni zločin, etničko čišćenje srpskog naroda iz Hrvatske. Cilj zločinačkog pohoda koji su nazvali "Oluja", bio je, kako je njihov predsednik Tuđman tada pričao, da udare Srbe "tako da praktično nestanu". To su i uradili. Proterali 250.000 Srba, oko 2.000 staraca, žena i dece mučki ubili - one koji nisu mogli da pobegnu ili su poverovali da će biti bezbedni. Baš Piculu briga za priču Nevenke Dobrić, čijeg su dvanaestogodišnjeg sina Sinišu hrvatski vojnici, baš ti koje Picula danas slavi, ubili u zbegu, sa 12 metaka - valjda su namenili po jedan metak za svaku godinu njegovog života. U toj Hrvatskoj, članici EU, za taj zločin niko nije odgovarao, a maleni Siniša ne može čak ni da dobije status civilne žrtve rata. Valjda srpska deca ni mrtva ne mogu da imaju status žrtve. Juče je cela Srbija plakala dok smo slušali priču njegove majke Nevenke. Danas se Picula tom zločinu raduje i glorifikuje ga. Pogledajte lice deteta, koje je jedno u nizu dece, čije ubistvo Picula i čitava jedna zemlja, članica EU, danas slave - navela je Brnabićeva na Iksu.

Podsetila je na potresno svedočenje Nevenke Dobrić o mučkom ubistvu njenog dvanaestogodišnjeg sina Siniše u izbegličkom zbegu, naglasivši da za ovaj i brojne druge zločine nad srpskim civilima u Hrvatskoj niko nije odgovarao, dok evropski zvaničnici javno slave i veličaju stradanje srpskog naroda.



- Zvanični izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula, i ove godine slavi ratni zločin, etničko čišćenje srpskog naroda iz Hrvatske. Cilj zločinačkog pohoda koji su nazvali "Oluja", bio je, kako je njihov predsednik Tuđman tada pričao, da udare Srbe "tako da praktično nestanu". To su i uradili. Proterali 250.000 Srba, oko 2.000 staraca, žena i dece mučki ubili - one koji nisu mogli da pobegnu ili su poverovali da će biti bezbedni. Baš Piculu briga za priču Nevenke Dobrić, čijeg su dvanaestogodišnjeg sina Sinišu hrvatski vojnici, baš ti koje Picula danas slavi, ubili u zbegu, sa 12 metaka - valjda su namenili po jedan metak za svaku godinu njegovog života. U toj Hrvatskoj, članici EU, za taj zločin niko nije odgovarao, a maleni Siniša ne može čak ni da dobije status civilne žrtve rata. Valjda srpska deca ni mrtva ne mogu da imaju status žrtve. Juče je cela Srbija plakala dok smo slušali priču njegove majke Nevenke. Danas se Picula tom zločinu raduje i glorifikuje ga. Pogledajte lice deteta, koje je jedno u nizu dece, čije ubistvo Picula i čitava jedna zemlja, članica EU, danas slave - navela je Brnabićeva na Iksu.

Autor: D.B.