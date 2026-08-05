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'TO JE NAŠA ZAKLETVA, TO JE NAŠE OBEĆANJE' Vučić: Pogroma srpskog naroda nikada više neće biti, ma ko bio na drugoj strani! A vi, dragi Krajišnici, izvinite... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/FOTO SRNA/ NEMANJA VUKOJEVIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tokom jučerašnjeg obraćanja u Mrkonjić Gradu na obeležavanju Dana sećanja na žrtve i prognane u zločinačkoj akciji "Oluja", rekao je da "pogroma srpskog naroda nikada više neće biti, ma ko bio na drugoj strani" i dodao da je "to naša zakletva i naše obećanje".

U poslednjem govoru kao predsednik Srbije, Vučić je rekao:

"To je naša zakletva, to je naše obećanje: da pokažemo da smo naučili lekcije i da nikada više ne dozvolimo da nam stradaju deca poput Siniše Dobrića".


A vi, dragi Krajišnici, izvinite što smo bili nedovoljno jaki; izvinite, vi junaci srpstva, oluje protiv srpskog naroda i pogroma srpskog naroda više nikada neće biti, ma ko bio na drugoj strani".

Autor: D.B.

#Aleksandar Vučić

#krajisnici

#srpski narod

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