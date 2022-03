ON JE KOD NAS POKRENUO TREND POKLANJANJA SATOVA!

Pamtimo ga po mnogim stvarima, a sad smo saznali još nešto što malo ko zna.

Da li ste spremni za kraj radne nedelje? Mi svakako jesmo, ali smo srećni što poslednji zimski petak smo proveli baš uz RED TV i baš uz najneverovatniju emisiju "Ne gledam ti ja to" koja zabavlja, šokira i fascinira uz dana u dan. Celokupnom utisku doprinose voditelji, ali i gosti za koje ne bi smo verovali da je neki drugačiji format u pitanju - kako su se našli u istom studiju. I danas je bilo tako,

Milica Kemez, Filip Đukić, Jelena Pešić u emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED TVu ugostili su Strahinju Đorića - stručnjaka za satove, Nikolu Keljanovića Kelju - Influensera, a imali su i kuvajajućeg gosta Milana Raonića - popularnog vremenka, koji je juče gostovao u emisiji i izgleda da mu se osladilo. I to bukvalno.

Strahinja Đorić- stručnjaka za satove, pričao je sa ekipicom o najpopularnijim i najskupljim satovima, komentarisao je satove poznatih ličnosti kod nas poput Đokovića, Jokića, Terzića i Obradovića. Satovi su mahom kod muške populacije i dan danas statusni simbol. Podeli je anegdotu da je Kristijano Ronaldo posle utakmice u Beogradu, u hotelu zaboravio dva sata u vrednosti od čak neverovatnih četiri miliona dolara. Satovi su mu, naravno, uredno vraćeni. On ima dve prodavnice u kojima se bavi popravkom satova. Strahinja ima i svoj Youtube kanal gde priča o satovima. Ono što malo ko zna, a što je Strahinja podelio sa gledaocima RED TVa je činjenica da je Josip Broz Tito imao sat prepun dijamantima i da je Tito bio zapravo taj koji je započeo tradiciju nošenja, a zatim i poklanjanja satova kod nas.

Milan Raonić - popularni vremenko, nije odoleo da se i ovog jutra pridruži ekipi emisije "Ne gledam ti ja to". Osladilo mu se kuvanje sa Milicom Kemez, te su ovog jutra zajedničkim snagama prionuli na posao i napravili slatke prženice.

Nikola Keljanović Kelja koji veruje da živi san svakog klinca, kao da mu je svaki dan poslednji, i to do maksimuma - nema problem da svoju svakodnevnicu deli sa svojim pratiocima na mrežama. Njega ne dotiču loši natpisi o njemu u štampi i ima ideju da ovaj način života praktikuje do svoje četrdesete godine. Planira da se smiri tek onda kada osnuje porodicu. A kada bi dobio milion dolara na lutriji, živeo bi apsolutno isto kao što sada živi.

