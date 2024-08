'ZNALA JE KOLIKO GA TO BOLI, ALI NOVAC JOJ JE BIO VAŽNIJI' Ovo je presudilo braku Džej Lo i Bena Afleka: Svega joj je malo

Prema informacijama iz različitih izvora, Dženifer Lopez i Ben Aflek navodno su stavili tačku na svoj dvogodišnji brak. Kako je preneo Daily Mail, dokumenta za razvod su prikupljena, ali još nisu predata. O razvodu slavnog para šuška se već mesecima, a izvor blizak glumcu sada je otkrio šta se zapravo dogodilo između supružnika.

Osim medijskog pritiska, koji im je presudio kad su prvi put bili u vezi, glavnu ulogu u početku kraja braka odigrao je glamurozan događaj. Naime, kada je latino diva u maju 2023. godine lansirala svoju ponudu koktela "Delola", za Dženifer se to činilo kao ostvarenje sna. Ipak, ovaj komercijalni poduhvat najverovatnije je označio prekretnicu u njenoj vezi s Aflekom.

Navodno je Ben Aflek počeo da oseća izraženu neprijatnost jer mu je supruga vlasnik brenda alkoholnih pića, a s obzirom na to da se on godinama lečio od alkoholizma, to je znatno soprinelo njihovim bračnim nevoljama.

"Ovaj poslovni potez bio je jedna od onih stvari koje zovemo 'poslednja kap'", rekao je neimenovani Aflekov prijatelj.

Naime, kao lečenom alkoholičaru koji se dugo borio sa zavisnošću, glumcu je zabrinjavajuće što njegova supruga promoviše alkohol. Aflek je lansiranje ovog brenda doživeo kao izdaju, odnosno fokusiranje na finansijsku dobit, a ne na ličnu empatiju. Glumčeva bitka s alkoholizmom, zbog koje se raspao njegov prvi brak sa Dženifer Garner, navodno je izazvala razdor između njega i Džej Lo.

Javna promocija njenog brenda i insistiranje na medijski propraćenom životu, uključujući TV dokumentarac o njihovoj ljubavnoj priči, dovela je do jaza između njihovih ličnih i profesionalnih života. Ono što je konačno motivisalo Afleka da stavi tačku na brak sa Dženifer bila je njena neumoljiva fokusiranost na slavu i komercijalne poduhvate.

"Ben je morao da se bori da se vrati svom životu nakon što je ostavio alkohol. Znala je da je izgubio sve, uključujući ljubav svoje porodice, znala je da bi mogao da se vrati alkoholu, a Džen je ipak odlučila da pokrene svoju liniju alkohola, zbog više novca, kao da nije imala dovoljno, ovo je bila jedna od stvari koja je prelila čašu", rekao je izvor.

Par je nedavno pokušao da se pomiri i pronađe zajednički jezik, ali nisu uspeli da postignu kompromis. Nedeljama nisu viđeni zajedno u javnosti, a Ben nije bio ni na proslavi njenog rođendana u julu. Umesto toga, tog je dana kupio nekretninu u Los Anđelesu vrednu 20 miliona dolara.

