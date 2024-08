U CREVIMA ELVISA PRISLIJA NAĐENO JE NEŠTO ODVRATNO! Preminuo na WC šolji, izveštaj sa obdukcije zapečaćen još 3 godine

Danas se obeležava godišnjica tragične smrti Elvisa Prislija. On je preminuo 16. avgusta 1977. godine, i imao je samo 43 godine. On je pronađen u svom kupatilu gde je pao. U godinama koje su dovele do njegove iznenadne smrti, njegovo zdravlje je pretrpelo dramatičan udarac, nakon što su ga sustigle godine zlouporabe droga u kombinaciji sa nezdravom hranom.

Njegovo je stanje bilo toliko teško da mu je trebala medicinska sestra s punim radnim vremenom, a kako je navodno odbijao da se kupa, na telu su mu se pojavile rane.

Kao posledica njegove nezdrave ishrane bogate masnoćama, Elvis je patio od hroničnog zatvora, a obdukcija je pokazala da ima zbijenu stolicu staru četiri meseca u crevima. Pevač je takođe bio na koktelu lekova, a da mu je sedam meseci pre smrti prepisano gotovo 9.000 tableta, bočica i injekcija.

Njegova devojka, Ginger Alden, pronašla je telo s donjim delom pidžame oko gležnja. O potresnoj sceni, Ginger, koja je tada imala samo 21 godinu, napisala je u svojim memoarima:

- Ruke su mu ležale na tlu, blizu bokova, dlanova okrenutih prema gore. Bilo je jasno da se, od trenutka kada je pao na pod, Elvis nije pomakao. Nežno sam mu okrenula lice prema sebi. Tračak vazduha izbačen je iz njegovog nosa. Vrh jezika bio je stisnut između zuba i lice mu je bilo zamrljano. Nežno sam podigla jedan kapak. Njegovo oko je gledalo ravno ispred sebe.

Obdukcija je obavljena istog dana, ali je izveštaj odmah zapečaćen na 50 godina od strane porodice, što je izazvalo niz nagađanja o tome što ga je ubilo. Dan Vorlik, glavni istražitelj Ureda glavnog medicinskog istraživača države Tenesi, prisustvovao je obdukciji i podstakao popularnu teoriju da je Elvis umro dok se naprezao na WC šolji, prenosi Mirror.

- Njegov hronični zatvor - rezultat godina zlouporabe lekova na recept i prekomernog unosa masti i holesterola - doveo je do onoga što je poznato kao Valsalvin manevar. Jednostavno rečeno, napor pokušaja defekacije stisnuo je pevačevu trbušnu aortu, zatvorio mu srce - naveo je.

Drugi su tvrdili da je umro od predoziranja drogom, ali kada je istraga ponovo otvorena 1994., mrtvozornik Džozef Dejvis nije se složio s tim.

- Položaj tela Elvisa Prislija bio je takav kao da se sremao da sedne na komodu. Prebacio se napred na tepih, stražnji deo u vazduhu, i bio je mrtav kad je pao na pod. Da se ​​radilo o predoziranju drogom, Elvis bi sve više padao u stanje sna. Zadigao bi donji deo pidžame i otpuzao do vrata da traži pomoć. Za smrt od droge potrebni su sati.

Autor: Dubravka Bošković