Preminula muzička legenda - generacije će ga pamtiti po čuvenoj legendi

Serđo Mendes, brazilska bosa nova i džez legenda, preminuo je u 83. godini.

U izjavi objavljenoj na njegovim zvaničnim stranicama na društvenim mrežama kaže se da je preminuo mirno 5. septembra.

"Njegova supruga i muzički partner u protekle 54 godine, Grasinjaa Leporase Mendes, bila je pored njega, kao i njegova voljena deca", navodi se u objavi.

Zvaničan uzrok smrti nije dat, međutim, u izjavi se navodi da je njegovo zdravlje narušeno posledicama dugotrajnog Covid-a.

"Porodica obrađuje ovaj gubitak i više detalja u vezi sa sahranom i parastosom biće saopšteno kasnije", zaključuje se u saopštenju.

Mendes je postigao međunarodni uspeh popularišući brazilsku muziku i ostao je jedan od najuspešnijih umetnika iz zemlje svih vremena. Njegova kompozicija "Mas Que Nada" je zaslužna za predstavljanje bosa nove globalnoj publici 1960-ih.

