Novi snimak princa Harija fanove izveo iz takta.

Princ Hari poznat je po tome da voli da "prelazi granice" i time iznenađuje javnost, ali poslednja stvar koju je uradio načisto je izvela iz takta fanove kraljevske britanske porodice.

Naime, Hari je gostovao u emisiji Džimija Felona koja je poznata po tome da gosti moraju da se suoče sa nekim nesvakidašnjim izazovima. Isto je morao da prođe i princ Hari pa je, zajedno sa voditeljem, išao od sobe do sobe iz koje su iskakali zombiji i ostale karakondžule.

Najviše pažnje nije privuklo Harijevo neozbiljno ponašanje, već natpis "Serijski ubica na slobodi" pored kojeg se Hari fotografisao. Ovu situaciju začinio je i Harijev rečnik za koji su mnogi prokomentarisali da nije u skladu sa kraljevskim manirima.

Prince Harry joins Jimmy on a trip through Tonightmares, an all-new haunted maze experience in NYC! 👻 🐼 #FallonTonight #Tonightmares pic.twitter.com/0EKGDMLiz5