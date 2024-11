Nakon spekulacija o razvodu, Megan Markl uhvaćena sama u noćnom provodu (VIDEO)

Supruga princa Harija sama, u društvu ova dva muškarca!

Megan Markl izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, kada je krenuo da kruži snimak nje u nocnom provodu bez supruga princa Harija.

Sudeći po onome što prenose strani mediji, Megan se izuzetno dobro provela u društvu najboljih prijatelja frizera Serža Normanta i šminkera Danijela Martina, i ako njen suprug nije bio sa njom.

“Higher and higher”🎶💃🏽 Duchess Meghan dances at her friends Kadi and Myka’s hair wellness line launch party. Congratulations Highbrow Hippie. pic.twitter.com/V6WeN2NHsj

Povod žurke bila je promocija kozmetičke linije njene frizerke Kadi Li i njenog poslovnog partnera Majka Harisa. Megan je sijala u crnom topu, pantalonama širokih nogavica i cipelama na visoku štiku.

Meghan Markle dances with close pals during night out in LA — without Prince Harry https://t.co/qtsBhuSBF6 pic.twitter.com/sZ9YnkJ7fR