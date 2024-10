AUTOIMUNA BOLEST KOJA HARA MEĐU SLAVNIMA: Simptoma skoro da i nema a jako je opasna i neizlečiva - evo šta oni kažu! (FOTO)

Poznate ličnosti koje boluju od Hašimoto sindroma progovorile o ovom zdravstvenom problemu

Hašimoto tireoiditis je autoimuno oboljenje gde ćelije imunog sistema napadaju i razaraju tkivo štitaste žlezde (tireoide). Simptomi ne moraju da se pojave na početku, a kako zapaljenje napreduje, opadaju hormoni štitaste žlezde, što vodi u hipotireoidizam. Hašimotova bolest se javlja kod oba pola, međutim češće kod žena posle 40. godine, a beleže se čak islučajevi kod tinejdžera, pokazuju istraživanja.

Tačan uzrok Hašimotove bolesti još uvek nije poznat, ali je dokazano da značajnu ulogu igraju autoimuni procesi. Imuni odgovor organizma izaziva zapaljenski proces koji vremenom uništava strukturu žlezde i izaziva karakteristične simptome.

Lekari u Americi navode statističke podatke prema kojima u Sjedinjenim državama na svakih 100 ljudi, pet osoba boluje od Hašimotove bolesti. Za Srbiju ne postoje precizni podaci, ali se u medijima pojavljuju procene stručnjaka o tome da bolest pogađa svakog 6. ili 7. stanovnika ovih prostora.

Rizik za nastanak zapaljenja se povećava, ako u porodici postoje oboleli, ili kod onih koji već boluju od neke autoimune bolesti, pokazuju istraživanja. Kao neki od okidača autoimunih procesa se navode virusi, stres, infekcije ili zračenje.

Simptomi su u prvo vreme oskudni ili ih nema, a kako zapaljenje napreduje, tako štitasta žlezda postaje uvećana što primećuje pacijent ili se otkriva slučajno na pregledu zbog drugih problema. Kada se značajno smanji njena funkcija, javljaju se pospanost, umor, malaksalost, lako zamaranje, nesanica, nervoza… što predstavlja alarm da se što pre ode na lekarski pregled.

Kako bolest dalje napreduje, mogu se javiti neki od sledećih simptoma:

povećanje telesne težine

loš kvalitet i opadanje kose, lomljivi nokti, suva koža

poremećen mestrualni ciklus,

bol u zglobovima i grčevi u mišićima

poremećaji srčanog rada,

smanjeno znojenje

osetljivost na hladnoću

zatvor

promuklost

utrnulost/mravinjanje, loše pamćenje, depresija

Sve su ovo znaci smanjene funkcije tireoidne žlezde, koja se opipava na vratu kao uvećana, sitno zrnaste strukture. Tegobe koje pogađaju obolele su različite, mogu uključivati tek nekoliko ili više simptoma, izazivaju različite sistemske probleme, ali u pitanju je ozbiljna bolest i važno je javiti se lekaru koji će postaviti dijagnozu i odrediti terapiju.

Koliko je često ovo oboljenje govori i broj obolelih na javnoj sceni od iste.

Jedan od njih je i pevač Željko Samardžić koji dugo nije bio svestan da ima Hašimoto sindrom.

"To je jedna autoimuna bolest štitne žlezde koja stvara povremene probleme", rekao je pevač za Objektiv. "Čim sam krenuo sa redovnim terapijama, sve je bilo u redu. Svako jutro popijem po jednu tableticu i to je to."

"Žene uglavnom obolevaju od te bolesti, ali eto, mene je zadesilo i nosim se sa tim kako znam i umem. Kasnije sam saznao da dosta mojih prijatelja ima Hašimoto sindrom, a ja sam ga imao dugo a da to nisam ni znao", otkrio je pevač.

Hrvatska pevačica Jelena Rozga otvoreno je pričala o svom zdravstvenom problemu i borbi sa opakom bolešću, a otkrila je i da je izgubila štitnu žlezdu. Naime posledice dugogodišnje borbe sa Hašimotom, dovele su do toga da lepa pevačica više nema štitnu žlezdu, te je iz tog razloga rešila da u što većoj meri izbegne stres.

“Više nisam u velikom stresu. Neću da jurim, pogotovo po pitanju posla. Čuvam zdravlje, više cenim svoje slobodno vreme, znam da kažem ‘ne’, naučila sam i to. Morala sam zbog zdravlja, jer imam problema sa srcem i štitnom žlezdom i to više ne krijem. Štitnu žlezdu apsolutno više nemam i sad sam rekla: ‘E sad je dosta, ajde da malo i ja uživam’, izjavila je svojevremeno.

Među poznatima koji imaju Hašimoto je i srpska pevačica Sanja Vučić.

“Žao mi je što se Hašimoto predstavlja kao bauk, a u stvari je stanje sa kojim se može sasvim dobro živeti. Najneprijatnija je u stvari činjenica da morate da uzimate terapiju dok ste živi, ali ako ljudi svakog jutra piju kafu, zašto ja pola sata pre doručka ne bih popila jednu tableticu? Jednostavnije rečeno, kad doživite stres ili se duže vreme nervirate, a moguće je i da imunitet ‘zabaguje’, u telu počnu da se stvaraju antitela koja štitnu žlezdu doživljavaju kao neprijatelja”, rekla je Sanja za medije.

I na stranoj javnoj sceni ima mnogo obolelih od Hašimota. a jedna od njih je i poznata manekenka Điđi Hadid.

Điđi je otkrila da je lako prihvatila promene kroz koje je njeno telo prošlo.

“Volela sam svoj izgled pre bolesti, a i sada. Trebalo bi da svi prihvatimo sebe onakvim kakvi smo i da možete da volite svoje telo bez obzira na veličinu koju nosite”, rekla je Hadidova.

Na spisku slavnih koji pate od ove bolesti su i američka glumica Kim Katral (čuvena Samanta iz serije “Seks i grad”) kao i španska lepotica Sofija Vergara.

Još 2000. godine španska lepotica Sofija Vergara borila se sa rakom štitne žlezde. Ona nije imala nikakve simptome kada joj je dijagnotifikovan. U 28. godini je operisana i štitna žlezda joj je odstranjena. Sada se oseća odlično, u punoj snazi, ali sećanje na taj bolan period joj ni danas ne da mira.

Takođe i najpoznatija američka voditeljka Opra Vinfri, jedna je od brojnih poznatih ličnosti koje imaju problema sa štitnom žlezdom.

U svojoj televizijskoj emisiji Opra Vinfri je još 2007. godine otkrila da se bori sa poremećajem štitne žlezde. Patila je od oba vida poremećaja – hipotireoze i hipertireoze. Dve godine kasnije, tačnije 2009. uspela je da se izleči i hormone dovede u normalu.

Autor: Dubravka Bošković